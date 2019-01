Prosamim Cajual recebe Colônia de Férias com atividades gratuitas

O “Busão Cultural” realiza um trabalho de incentivo à leitura com crianças e adultos pelas ruas de Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - O Governo do Amazonas promove até sexta-feira (25) a Colônia de Férias do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim) Cajual, localizado no bairro Santa Luzia, Zona Sul.

O evento, em parceria com o Instituto Reino do Amanhã e com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas (Sinetram) oferece concurso de redação, apresentação de fantoches, workshop de desenhos, além de brincadeiras e dinâmicas educativas, através do “Busão Cultural”.

A programação inclui ainda cortes de cabelos gratuitos para crianças e adultos e exibição de filmes infantis para moradores do parque e do entorno.

“Incentivar a leitura é um dever de todos. Ler é sempre uma excelente opção de entretenimento, assim como as artes, desenhar, pintar, cantar, tudo é muito válido e importante para a formação das nossas crianças. Por isso, parabenizo a equipe do Prosamim Cajual por essa programação divertida e responsável”, comentou Marcellus Campêlo, coordenador da UGPE.

O Instituto Reino do Amanhã faz parte da Escola de Samba Reino da Liberdade, e a parceria com o Prosamim Cajual é de longa data.

“Sempre fazemos atividades juntos e dessa vez não seria diferente. Para a nossa colônia de férias, o Instituto Reino do Amanhã convidou o Sinetram, que tem o ‘Busão Cultural’, algo que encanta crianças, adolescentes e até adultos. Estamos muito felizes com mais esta parceria”, comentou Marisa Lopes, assistente social da equipe do Prosamim Cajual.

Interatividade

O “Busão Cultural” realiza um trabalho de incentivo à leitura com crianças e adultos pelas ruas de Manaus. Segundo a coordenadora do projeto, Edilmara Lima, as atividades auxiliam no aprendizado das famílias.

“Nossa principal ideia com o ‘Busão Cultural’ é incentivar a leitura, despertar o gosto pela cultura nas crianças e partilhar atividades dinâmicas com elas. O que fazemos aqui é uma extensão da escola, mas de forma divertida e com incentivo à leitura brincando. Todos podem participar, inclusive os pais da garotada”, comentou.

Sensibilização

Nesta terça-feira (22), o “Busão Cultural” realizou uma apresentação do teatro de fantoches com o tema “Preconceito Racial”. A atividade despertou o senso crítico do jovem Mateus Amazonas, 13 anos de idade. “Achei essa apresentação muito legal e aprendi que o racismo é algo ruim e que todas as crianças são iguais, ninguém é melhor ou pior que ninguém”, disse.

Concurso de redação

Nesta quarta-feira (23), as crianças do Prosamim Cajual participarão de um concurso de redação promovido pelo “Busão Cultural”. “Vamos pedir que os participantes escolham um livro de sua preferência e em seguida pedir para escreverem uma redação sobre o trecho ou capítulo que leram”, completou a coordenadora do Busão.

O anúncio da melhor redação será na sexta-feira (25), o vencedor ganhará um livro de literatura estrangeira. O segundo e o terceiro lugar também serão premiados.

