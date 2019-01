Manaus é destino preferido dos brasileiros, afirma revista nacional

As ações da Prefeitura de Manaus para a promoção da cidade como destino turístico nacional e internacional passam por diversas ações, como investimento e reformulação dos eventos locais com potencial turístico | Foto: Divulgação

Manaus - A capital do Amazonas encabeça uma lista de dez destinos mundiais que estão entre os de maior interesse dos brasileiros para 2019. A publicação feita pela Revista Glamour considera indicações de especialistas, além da divulgação de que a procura por Manaus no site de busca de viagens Kayak ampliou em 345% comparado ao ano passado.

“Manaus tem uma vocação natural para o turismo. Nós demos esse exemplo na Copa do Mundo, em 2014, nas Olimpíadas, em 2016, nas nossas comemorações de Réveillon e os reflexos desse trabalho podem ser visto nesse crescimento exponencial nas buscas pela nossa cidade como destino turístico”, comemorou o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, ao saber da lista divulgada na última semana.

Teatro Amazonas, na cidade de Manaus, é considerado um dos teatros mais bonitos do Brasil | Foto: Divulgação

Destaque como cidade amazônica mais procurada, Manaus lidera a lista entre os dez destinos mais pesquisados no mundo. Entre os motivos estão a alta do dólar e o desejo de destinos alternativos dentro do país e da América do Sul, fenômeno que motivou o aumento nas pesquisas por passagens também para Foz do Iguaçu (166%), única cidade brasileira além de Manaus a constar na lista, além de Lima (89%), no Peru.



“Mesmo para quem não tem tanto tempo, dá para ter um gostinho do que é a raiz do País em uma visita a Manaus”, disse a editora de lifestyle da revista Glamour, Nathalia Fuzaro.

Palacete provincial em Manaus abriga vários museus | Foto: Ione Moreno

"Em uma viagem a trabalho, passei dois dias lá e recomendo jantar no Caxiri – que, além de ficar em frente ao Teatro Amazonas, serve pratos requintados feitos com ingredientes típicos e raros –, e passear de barco pelo encontro dos rios Negro e Solimões. O tour também nos leva a uma aldeia, onde é possível visitar uma tribo indígena e entender sua cultura”, destacou.



O site mostra ainda outros destinos que podem ter sido beneficiados por eventos pontuais, como a cidade de Dubrovnik, a segunda colocada do ranking de buscas, associada ao sucesso da Croácia na Copa do Mundo da Rússia, em 2018.

A capital amazonense já havia sido destaque internacional em 2014, quando foi eleita pela FIFA a capital que mais agradou os turistas que vieram assistir aos jogos.

Ainda segundo a publicação, a cidade de Mykonos, na Grécia, também é destino preferido de influenciadores digitais e celebridades, que tem desde 15 de dezembro um voo direto da Latam, saindo de São Paulo. Completam a lista Bogotá (Colômbia), Tel Aviv (Israel), Melbourne (Austrália), Joanesburgo (África do Sul) e Guadalajara (México).

Ponte Sobre Rio Negro, em Manaus | Foto: Ione Moreno

Turismo



As ações da Prefeitura de Manaus para a promoção da cidade como destino turístico nacional e internacional passam por diversas frentes, como investimento e reformulação dos eventos locais com potencial turístico; participação e promoção da cidade nos principais eventos de interesse turístico e cultural no Brasil e no mundo; articulação e coordenação das ações de estruturação e qualificação dos equipamentos e serviços turísticos

Festivais

Eventos promovidos e apoiados pela Prefeitura de Manaus, como o Festival Folclórico do Amazonas e o Boi Manaus, realizados em um dos principais cartões-postais da cidade; o Festival Passo a Paço, maior evento de artes integradas da região Norte do País; além do Réveillon e Carnaval, por exemplo, se consolidaram como atrativos turísticos no calendário cultural da cidade.

Museu da cidade

Museu da cidade de Manaus | Foto: Mércio Melo

Outro marco, como produto turístico, foi a inauguração do Museu da Cidade de Manaus, no dia de seu aniversário, em 24 de outubro de 2018, que já recebeu mais de 15 mil visitantes.



Além disso, em 2018, por exemplo, a prefeitura, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), apoiou e realizou 17 iniciativas que promoveram o turismo em âmbito nacional e internacional.

