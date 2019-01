Deficiente intelectual desaparece após sair de casa, no Jorge Teixeira

De acordo com a irmã dele, Neuza Tenório, Nilson é uma pessoa com deficiência intelectual | Foto: Divulgação

Manaus - Nilson de Carvalho Tenório, 64, desaparecido desde a tarde do dia 20 de janeiro deste ano. De acordo com a irmã dele, Neuza Tenório, Nilson é uma pessoa com deficiência intelectual.

No dia em que desapareceu, o idoso saiu às 15h30 da casa onde mora, situada na avenida Itaúba, segunda etapa do bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital. Desde então, os familiares não tiveram mais notícias sobre ele.

Neuza informou que, da última vez em que foi visto, Nilson vestia bermuda, blusa amarela, calçava sandálias e usava boné.

Quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268.

Para falar com os parentes do desaparecido, ligar para os números: (92) 99259-6057 ou 99437-7797.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.

*Com informações da assessoria

