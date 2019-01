Prefeitura abre visitação a 102 lotes do leilão de bens para 2019

O horário para conferir os materiais vai de 9h às 12h e de 13h às 16h | Foto: Divulgação

Marcado para o próximo dia 30 de janeiro, o Leilão de Bens Móveis Inservíveis da Prefeitura de Manaus abriu nesta quarta-feira (23), o período de visitação aos 102 lotes disponíveis para negócios, que incluem veículos, material de informática, móveis, eletrodomésticos e utensílios de escritório entre outros materiais.

O edital completo do certame está disponível no site do leiloeiro www.leiloesdonorte.com.br e na sede da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), gestora do patrimônio municipal, na rua São Luís, nº 416, na sala 505, 5º andar – Adrianópolis. O horário para conferir os materiais vai de 9h às 12h e de 13h às 16h.

O secretário da Semad, Lucas Bandiera, destaca que e o leilão tem lance inicial avaliado em R$ 96 mil, mas que o total arrecadado deve superar esse valor. “Atendendo a uma orientação do prefeito Arthur Virgílio Neto, a Semad vem realizando uma intensa regularização dos bens móveis da Prefeitura de Manaus, disponibilizando em leilão itens que já não atendem nossas demandas, mas que podem gerar uma arrecadação que seja investida em melhorias na infraestrutura das secretarias e na compra de novos materiais”, explica.

Com um total de 47 motocicletas e 38 carros, os lotes de veículos se encontram no pátio do leiloeiro, rua João Câmara, 1.239, Novo Aleixo, zona Norte, local onde será realizado o leilão, às 9h do dia 30/1.

Materiais diversos, como móveis de escritório, eletrodomésticos, itens de informática e condicionadores de ar estão alocados no depósito da Semad, na rua Parintins, 311, Cachoeirinha.

Há ainda sete lotes de luminárias, hastes e reatores podem ser conferidos nos depósitos da Manaus Luz – na rua Belo Horizonte, 953, Aleixo – e da Unidade Gestora de Projetos de Abastecimento de Energia Elétrica (UGPM Energia) – na rua Herman Weiser, s/nº, Conjunto Petros, Aleixo.

Confira os endereços dos locais de visitação:

Depósito SEMAD (materiais diversos): Rua Parintins, 311 – Cachoeirinha, esquina com a Rua Castelo Branco.

Depósito ALEIXO (UGMP / Luminárias Diversas) – Rua Herman Weiser, s/nº, Conjunto Petros – Aleixo.

Depósito MANAUSLUZ (Luminárias Diversas) – Rua Belo Horizonte, 953 – Aleixo.

PÁTIO DO LEILOEIRO (Veículos Diversos): Rua João Câmara, 1.239, Novo Aleixo (a 300 metros do Chapéu Goiano).

