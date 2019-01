Vídeo: brasileiro que viaja pelo mundo de bicicleta passa por Manaus

Confira reportagem | Autor: TV Em Tempo

Manaus - O aventureiro Gabriel Dias largou a carreira de corretor, os amigos, tudo pelo sonho de conhecer o mundo. Ele saiu do interior do Mato Grosso e está atualmente a caminho do Alaska, viajando de bicicleta. A viagem deve durar 150 dias.

Gabriel, que é morador de Brasnorte, a 580 quilômetros de Cuiabá, já passou um ano pelas estradas viajando de carona e conheceu os 12 países da América do Sul, além disso o Brasil inteiro. Em passagem por Manaus, ele conversou com a reportagem do EM TEMPO.

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo.

