Profissões: o trabalho de quem ganha a vida com a morte em Manaus

Profissionais relatam como é o seu dia-a-dia | Foto: Ione Moreno

Manaus – Escolher a profissão e a área em que se deseja atuar são algumas das decisões mais difíceis que o ser humano tem que tomar em vida. Tem gente que sonha em ser médico, advogado, professor, engenheiro ou enfermeiro. O objetivo sempre é fazer diferença na vida das pessoas e, principalmente, ao próprio bolso. Por outro lado, há profissões pouco procuradas e que lidam diretamente com a morte.

O Em Tempo procurou alguns desses profissionais em Manaus estigmatizados por parte da população, que vê os ofícios da morte com receio. Você deve ter ouvido falar que os corpos encontrados são levados para o Instituto Médico Legal (IML), mas já parou para pensar em quem são as pessoas que recolhem os cadáveres ou realizam a necropsia? Ou ainda, c omo é a rotina de quem cuida do embelezamento desses corpos e os sepultamentos nos cemitérios?

As profissões da morte existem e são tão necessárias como as que cuidam das pessoas em vida. O mercado da morte, apesar de movimentar cerca de R$ 6 bilhões por ano no Brasil, tem dificuldade de encontrar pessoas interessadas em abrir novos empreendimentos no segmento ou profissionais com estômago forte, ou "sem frescuras", para lidar com todo tipo de morte.

Preparação para o último adeus

Baby Veiga cuida do embalsamamento e embelezamento de cadáveres | Foto: Ione Moreno

Logo após a confirmação da morte, o próximo passo é procurar os serviços funerários para embalsamamento e enterro. Nessa fase entram em ação os agentes funerários. Eles são responsáveis pela preparação do corpo. Isso inclui cuidar do corpo, fazer todo o processo de higienização e ajudar a família com a documentação necessária para que o sepultamento seja feito conforme a Lei manda.

A Baby Gomes Vieira, de 48 anos, tem um laboratório de serviços funerários, situado na rua Visconde de Porto Seguro, n° 864, no Parque das Laranjeiras, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus. A clínica Egípcia possui especialistas no serviço de praxitanatologia, onde o cadáver passa por todo o tratamento de embalsamamento, limpeza e maquiagem.

“É a arte depois da morte. O embalsamamento também é uma arte, uma realização única para o último adeus. Nosso trabalho é muito bonito”, frisa.

Baby Veiga e o assistente na sala onde os corpos são preparados para o velório | Foto: Ione Moreno

Baby conta que a Egípcia foi pioneira a oferecer apenas o embelezamento, sem a inclusão de outros serviços funerários. Antes de 2011, as funerárias instaladas em Manaus já possuíam o serviço, porém, ele era oferecido aos clientes embutido em pacotes. O custo era bastante alto, segundo a proprietária.



"Cada cadáver recebe um tratamento diferenciado e é preciso analisar qual é a causa da morte, o tempo até o sepultamento e onde irá ser o velório. Por fim, também verificamos onde será realizado o sepultamento para poder verificar qual o melhor tipo de serviço a oferecer. É feito um estudo de anamnese, como o realizado em hospitais”, explica Baby Vieira, que é enfermeira por formação.

Para Baby, cada detalhe é importante | Foto: Ione Moreno

Passos para o embalsamamento

Após liberação dos hospitais ou do IML, o corpo é enviado à clínica. O primeiro passo é limpá-lo completamente com o intuito de realizar a descontaminação. Ele é colocado numa maca apropriada onde é realizado o embalsamamento. O produto, uma espécie de gás a base de formol, é injetado nas artérias. A substância leva 3 horas para percorrer todo o corpo.

Baby conta que depois que o produto é injetado, os profissionais aspiram o estômago, coração, pleura, bexiga, abdômen e, por fim, o intestino para retirar qualquer fluído que tenha ficado nesses locais. Depois de feito isso, o produto é injetado no abdômen.

Logo após, outro processo de assepsia geral é realizado, além da sutura e do tamponamento. Em seguida, o corpo é vestido. A roupa pode ser escolhida nos itens do mortuário disponibilizado pela clínica ou os familiares levam a própria roupa do falecido.

A parte final de preparação do corpo é o embelezamento com necromaquiagem.

"Antes mesmo de fazer a maquiagem com produtos apropriados, as unhas podem ser pintadas e a barba feita", disse. Ainda segundo Baby, todo o processo demora em torno de 5h.

Baby Veiga ajuda os familiares da melhor forma possível | Foto: Ione Moreno

Documentação

Baby Vieira fala que, muitas vezes, instrui os familiares sobre a documentação e os processos para o embalsamamento do corpo. “Por exemplo, muitos não sabem que as flores naturais apodrecem rápido. É preciso levar em consideração o clima antes de escolher todo o serviço de sepultamento. Nós fazemos esse aconselhamento seguindo o que a família quer. Nesses casos, eu indico flores artificiais perfumadas pois o custo benefício é melhor”, fala.

Desafios

Durante a entrevista, Baby contou que demorou para se adaptar com a profissão e que até hoje se sensibiliza com os casos. Ela lembrou de um dos casos que a marcou.

"Foi um caso de uma turista, que morreu durante as férias aqui em Manaus. Quando o corpo chegou aqui estava todo inchado. Tive que drenar o corpo por partes”, fala.

Outros desafios profissionais surgiram ao longo da carreira dela. Um dos trabalhos mais difíceis é fazer o corpo de uma vítima de miocárdio voltar à coloração normal. Segundo ela, o corpo fica com uma mancha preta no rosto.

“Não tem nada mais gratificante para a gente do que ver um familiar agradecido”, fala.

Baby alerta para o perigo que serviços baratos proporcionam. “Tem muita gente que não respeita e faz de forma indevida. Uma funerária que não faz a higienização de forma apropriada pode contaminar a família”, fala.

"Preparar-se é fundamental", diz gerente de floricultura | Foto: Ione Moreno

Serviços funerários

Atuando nessa área há 22 anos, o gerente da funerária Recanto da Paz, Zacarias Nunes Alho, de 58 anos, conta que as pessoas sempre estranharam sua profissão.

“Têm muitas pessoas supersticiosas. Muita gente não gosta de pessoas mortas e nem gosta de falar nesse assunto, mas alguém tem que fazer esse tipo de serviço”, relata.



O emprego na área veio por acaso. Antes de ser gerente, ele era chefe de departamento pessoal e acompanhou a empresa que mudou de ramo. O caso que causou mais estranheza para ele foi de um amazonense que morava em São Vicente, em São Paulo.

“Eu nunca tinha visto alguém daquele tamanho. Ele pesava quase 300 quilos. O Corpo de Bombeiros retirou ele de lá e um parceiro foi quem preparou o corpo em São Paulo. Foi um dia inteiro de trabalho”, conta. Para o cliente foi pedido uma urna fora do padrão. Apesar da dificuldade no transporte, o profissional conta que o sepultamento foi realizado.

De acordo com ele, as pessoas precisam fazer um plano de prevenção para o momento da morte, como se fosse um plano funeral.

“Muitas pessoas não pensam na morte e esta é uma situação que ninguém escapa. Quando acontece o fato, você já está protegido se fez esse plano de prevenção. Há muitas pessoas que não possuem nenhum centavo e precisam pagar até dez mil reais no processo fúnebre”, informa.

Coveiros possuem uma meta diária de enterros | Foto: Ione Moreno

Segundo ele, a única empresa completa em atividades póstumas é a Recanto da Paz, que também possui um cemitério particular. Os preços variam de acordo com a urna que se vai escolher.

Preços da morte



Em pesquisa de mercado de serviço funerário, o Portal Em Tempo teve acesso a alguns valores. Para urnas funerárias semiluxo, para pessoas de até 100 kg, com uso imediato, o valor básico é de R$ 1.800 mil. Com o uso de formol, o preço aumenta para R$ 2.450. A cada item, o valor vai sofrendo alterações e pode chegar até o valor final de R$ 3,900, ainda no plano básico.

Já para urnas simples e sem ornamentação de flores, por exemplo, o valor inicial é de R$ 1.200. Já com o uso de formol, o valor é de R$ 1.700. O pacote mais completo com básico, formol, ônibus e capela chega a R$ 3.000.

Quase 30 são enterrados por dia em Manaus

Em Manaus, existem dez cemitérios na capital amazonense, sendo seis na área urbana da cidade e quatro na área rural. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp), responsável pela manutenção e organização desses cemitérios, em 2018, foram realizados 8.787 sepultamentos, o que corresponde a uma média diária de 26 sepultamentos por dia.

Já ouviu falar em agente de inumação?

Para o coveiro Edimar Said, de 47 anos, sua profissão é um trabalho como outro qualquer. O agente de inumação, nome dado à categoria, começou na profissão há 14 anos. Inicialmente, Said começou como fiscal, mas notando a carência no cemitério Nossa Senhora Aparecida, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus, decidiu ajudar na inumação dos corpos.

Essa prática é a ação de colocar o cadáver em sepultura ou jazigo. O cemitério do Tarumã recebe 75% dos sepultamentos diários ocorridos na cidade.

Edimar Said enxerga sua profissão como outra qualquer | Foto: Ione Moreno

“É coisa normal lidar com morto. Eu ajudei a enterrar meu pai. Vemos todos os dias vários enterros e acabamos nos acostumando. A única coisa diferente é a exumação”, fala Edimar.



Os agentes de inumação trabalham de segunda a domingo, no horário de 7h até às 18h, com duas horas reservadas para o almoço. Em outras palavras, eles trabalham uma semana e na outra folgam. Os trabalhos também são distribuídos por equipe.

Meta de enterros

Cada coveiro tem uma meta de abrir 10 covas, mas, na maioria das vezes, eles costumam enterrar entre 15 e 18 pessoas.

Enterro de personalidade

Dentre todas as pessoas que Jobson Pereira, de 33 anos, enterrou em 14 anos de profissão está Jefferson Péres. O ex-senador morreu vítima de um infarto em 2008 e foi uma das pessoas mais populares no Amazonas. Nessa época, ele trabalhava no cemitério São João Batista, na Zona Centro-Sul.

“Estava todo mundo lá filmando e tirando foto, enquanto nós o enterrávamos. Ele foi um grande político e muita gente gostava dele. Aquele enterro me marcou”, conta o coveiro.

Jobson Pereira enterrou Jefferson Péres | Foto: Ione Moreno

Hoje, trabalhando no Cemitério Nossa Senhora Aparecida, na zona Oeste, ele diz ter muito orgulho da profissão que escolheu.

“Eu uso a farda aonde quer que eu vá. Eu tenho orgulho do meu trabalho”. Jobson disse que estranhava muito a profissão no início e que já sofreu preconceito.

Florista



Há quase 10 anos, de segunda a segunda, de 8h às 17h, flores, guirlandas e água são posicionadas estrategicamente pela vendedora autônoma Giovana Costa, de 43 anos, no cemitério Nossa Senhora Aparecida. Sem opções de espaço no mercado de trabalho, essa foi a solução que ela encontrou para sustentar a família.

Giovana Costa vende flores e guirlandas no cemitério. | Foto: Ione Moreno

“As flores são mais vendidas porque é a última homenagem dos familiares ao ente querido”, informa a vendedora que consegue lucrar mais em datas especiais, como Dia dos Pais, Dia das Mães e Feriado de Finados.



No cemitério São João Batista, fundado em 1890 e tombado como Patrimônio Histórico do Estado do Amazonas, é fácil encontrar sepulturas com arquitetura diferenciada e jazigo de famílias famosas no Estado. Foi lá que encontramos o seu "Antônio Construtor", de 55 anos.

Antônio Construtor constrói jazigos e mausoléus no cemitério São João Batista | Foto: Ione Moreo

Pedreiro

É assim que ele gosta de ser chamado e identificado nesses mais de 20 anos de profissão. “É como o povo me conhece aqui”, informa. Pedreiro desde os 14 anos de idade, ele constrói mausoléus e faz a manutenção. Entre os serviços oferecidos pelo amazonense está a jardinagem.



De todos os mausoléus levantados nesses anos, Antônio conta que tem orgulho de ter feito uma sepultura de granito, onde foi enterrado um pastor.

“Tem gente que levanta em uma semana, eu faço em um dia e meio”, garante.

Vendedor de velas

Do lado de fora do cemitério, no Boulevard Álvaro Maia, a banca de Manoel Alves Rolo Neto, de 60 anos, ostenta flores. Formado em jornalismo pela Universidade Federal do Amazonas, ele já atua na área há mais de trinta anos.

Manoel Rolo começou vendendo velas. Hoje, o carro-chefe são as flores | Foto: Ione Moreno





Manoel começou muito cedo a vender velas no cemitério São João Batista, principalmente, no feriado de Finados.

"Era a forma que eu tinha achado para conseguir dinheiro. Na época, ninguém vendia vela”, conta. Daí em diante, ele foi expandido o negócio até abrir duas bancas na Praça Chile.



Se antes, ele vendia por volta de 30 caixas de velas, hoje ele vende de cinco a sete caixas. Ao longo dos anos, ele deixou de vender velas e passou a investir em flores, que se tornaram o carro-chefe do negócio.

“Eu não vivo da morte das pessoas. A gente faz dinheiro de outras coisas também”, fala. O Dia das Mães é a data comemorativa em que as flores mais têm saída. A mercadoria vem de São Paulo direto para a loja dele.

Manoel Rolo começou vendendo velas. Hoje, vende flores. | Foto: Ione Moreno

Em todos esses anos, na banca colada ao muro, ele viu os costumes mudarem. “As pessoas têm medo do cemitério, elas não passam junto ao muro”, conta.

Para ele, a forma de se encarar a morte tem muito a ver com a fé das pessoas. “É só Deus quem conforta nesse momento”, diz.



O episódio mais engraçado que o microempresário passou foi durante a época de Carnaval, quando uma pessoa estacionou o carro e saiu de dentro dele fantasiado de caveira. O objetivo era assustar o vendedor.

“Ele viu que não me assustou e foi embora”, fala.

Morte violenta



Marilane Meneses é médica legista no Instituto Médico Legal | Foto: MARCIO MELO

Comum figura nos casos policiais, o Instituto Médico Legal faz parte do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica, que ainda é composto pelo Instituto de Criminalística e o Instituto de Identificação. Eles atuam em mortes suspeitas, mortes violentas e também fazem perícias em vivos, em casos de lesão corporal, estupro e agressões.



“A morte é o processo natural da vida”, é o que garante a médica legista e perita Marilane Meneses. Ela entrou para a Polícia Civil em 2010 e durante os anos de 2011 e 2012 foi diretora do IML. Em 2013, ela entrou na Força Nacional e voltou ao IML em 2017.

Marilane trabalhou em casos famosos na capital amazonense | Foto: MARCIO MELO

Marilane conta que decidiu ser médica aos 10 anos e especializou-se em cardiologia. Antes de trabalhar para a polícia técnico-cientifica, ela atuou 16 anos como "médica do coração".

“Eu gosto de lidar com a morte. Ela não me causa medo algum”, fala. Uma das alegrias profissionais dela é trazer a resposta ao questionamento de familiares da vítima.



O caso mais famoso que ela trabalhou foi o "Assassinato dos Belotas", ocorrido em 2013. Ela também lembra da morte do engenheiro da Petrobras, Ken Wheeler, assassinado em 2012.

Edição: Bruna Souza

Leia Mais

De pai para filho, famílias geram renda nos cemitérios de Manaus

Por que nunca estamos preparados para a morte?

Você acredita em fantasmas? Veja lugares mais 'assombrados' de Manaus