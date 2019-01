Adolescente de Manaus pede ajuda para abrir biblioteca comunitária

Manaus – Para quem ama ler e entrar no mundo mágico que os livros proporcionam, montar uma biblioteca é uma conquista. Para a estudante do 2º ano do Ensino Médio, Maria Eduarda Rodrigues, de 17 anos, não foi diferente. Desde a infância, ela sonha em montar uma biblioteca em sua casa e isso virou uma meta para o ano de 2019.



“Eu tinha esse sonho, pois eu nunca tinha entrado em uma biblioteca. Existem bibliotecas aqui em Manaus e eu nem sabia. A primeira vez que eu entrei em uma biblioteca, foi na Biblioteca Pública Estadual do Amazonas, no Centro, em junho do ano passado”, fala.

Com o objetivo traçado para 2019, ela fez uma publicação em uma rede social para arrecadar livros. De forma ainda rústica, a biblioteca abriu as portas no último dia 1° dia de janeiro.

O local improvisado funciona na casa onde a jovem mora, situada na rua Lucilene Ferreira, n° 98, no bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus. O local, que ainda não possui nome ou placa de identificação, precisa de apoio para atender a demanda da comunidade.

"As pessoas têm carência de consumir a leitura. Muitas das crianças da comunidade não podem comprar livros ou acessar a internet. Essa é uma maneira de fazer a inclusão delas no mundo dos livros", relatou.

Antes mesmo da publicação, a dona da casa onde Maria Eduarda trabalha nos fins de semana já tinha doado livros. Foram duas caixas cheias de livros.

“Ainda estou ganhando livros e ajeitando-os”, diz a estudante que, além de preparar um cantinho para os livros, também está fazendo uma mini brinquedoteca no local.

Comunidade

Os principais frequentadores da biblioteca da estudante são as crianças do próprio bairro.

“Eles vêm aqui em casa, batem na porta e falam comigo. Eles gostam mais de ficar aqui por causa dos brinquedos, alguns pedem até para ler”, conta Maria Eduarda.

De acordo com ela, não tem faixa etária mínima para ter acesso aos livros em sua biblioteca. “Para você ter uma ideia, até adolescente já veio aqui ver”, fala.

Além da ajuda oferecida com os livros, ela pretende ajudar as crianças com as atividades escolares quando começar o ano letivo. Principalmente, se for necessário fazer pesquisas no computador.

Mesmo nas férias, as crianças fazem questão de ir ao local. Segundo a estudante, ela chega a atender 11 crianças por dia e espera que o movimento aumente com o início do período letivo.

E, apesar de o projeto estar tomando forma agora, já existem planos para o futuro. “Eu pretendo alugar um espaço maior para ter mais livros. Eu não pretendo cobrar nada de ninguém. É só para dar mais conforto”, frisa.

Sogra foi a maior incentivadora

A estudante Maria Eduarda atribui a realização de seu sonho à sogra, a cozinheira de 55 anos, Alda Santos. “Muitas pessoas falaram que não ia dar certo, mas a minha sogra foi a única a apoiar a ideia”, fala.

A sogra também ajudou na arrecadação dos livros. “Eu achei uma boa ideia e abri minha sala. Consegui duas caixas cheias de livros com uma moça que ia se mudar de casa e, como não temos carro, também pago frete para ir buscá-los”, explica a cozinheira.

Ela conta também que a nora tem o total apoio dela com o projeto. “Eu a ajudei com esse sonho. Ela também tinha que fazer alguma coisa na vida e começou a pegar os livros para conquistar um dos seus sonhos. Minha sala está cheia deles e ainda falta arrumar. Também colocaremos uma placa para identificar onde vai funcionar a biblioteca. Quando começarem as aulas, esperamos que o movimento aumente”, ressalta a cozinheira Alda Santos.

Para quem quiser doar livros para Maria Eduarda e Alda pode procurá-las através do número de telefone (92) 99365-4341.

Prefeitura considera ação social louvável

Campanha para arrecadação de livros está em vigor | Foto: Altemar Alcantara/Semcom Prefeitura de Manaus

Em nota, a Prefeitura Municipal de Manaus explica que realiza constantemente ações de incentivo à leitura e que louva ações como a de Maria Eduarda Rodrigues, além de estar de portas abertas para o contato dela.

“A coordenadora do projeto pode entrar em contato com o Fundo Manaus Solidária, que apoia iniciativas de cunho social, para obter mais informações”, afirma no comunicado.

Os contatos podem ser feitos pelo endereço : https://manaussolidaria.manaus.am.gov.br/fale-conosco/ ou pelo número de telefone (92) 3625-2194.



A prefeitura também lembra que está em vigor a Campanha de Arrecadação de Livros para a realização da Feira de Livros que acontecerá em abril, no Parque dos Bilhares.

Além disso, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) conta com 198 bibliotecas espalhadas em suas unidades de ensino, todas abertas à comunidade. E entre os projetos desenvolvidos por estas destacam-se o Viajando na Leitura, Rodas de Leitura, Contação de histórias e a Biblioteca Itinerante, que leva parte do acervo a locais públicos, como praças. Anualmente, também acontece as semanas literárias.

Pauta e edição Bruna Souza

