Atenção: Sinetram suspende venda de crédito do Passafácil em Manaus

Manaus - O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) informa que as atividades como processamentos e vendas de créditos para os cartões Passafácil e estudante estarão suspensas nos dias 26 e 27 de janeiro, nos postos terceirizados e venda online.

Essa suspensão se dá em virtude da realização de um upgrade nos servidores que atendem os serviços de vendas de crédito, emissão de relatórios, gestão de frota, entre outros.

“Estamos fazendo essa manutenção para melhorar os serviços já oferecidos pelo sistema de bilhetagem do Sinetram, visando dar mais rapidez no atendimento dos usuários do transporte coletivo”, disse o diretor de bilhetagem do Sinetram, Antônio Zanetti.

Este procedimento não causará interferência no uso e leitura de cartões. O sistema voltará a operar normalmente a partir de segunda-feira (28).

