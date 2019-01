Cachorro morre após ser torturado com água quente em Manaus

Manaus - Um cachorro, que foi encontrado por um vigilante bastante ferido, com queimaduras principalmente na cabeça e pescoço, morreu na última quarta-feira (23). O animal foi vítima de maus-tratos e teve o corpo queimado após uma pessoa, ainda não identificada, jogar água quente nele. A tortura teria ocorrido na última segunda-feira (21) na rua Ministro João Gonçalves de Souza, bairro Distrito Industrial, zona Sul de Manaus, próximo ao "Calçadão".

De acordo com o vigilante Fábio Dorian, o animal foi resgatado e levado para dentro da empresa que ele trabalha. Em seguida, o jovem fez uma publicação no Facebook e pediu ajuda para o tratamento do animal.

“Eu levei o animal para o meu trabalho, dei comida e água. Em seguida, eu fiz uma postagem. Deu vários compartilhamentos e veterinárias me ligaram. Uma delas disse que ia socorrer no dia seguinte, dia 22, mas houve imprevistos e elas só foram no dia 23. Infelizmente, o animal não resistiu”, relata.

Maus-tratos

Fábio acredita que o animal entrou em alguma fábrica e alguém com raiva deve ter jogado água quente no animal.

“Nessas redondezas é muito comum abandonarem animais por aqui e algumas pessoas não gostam. Só na fábrica que eu trabalho tem seis cães que resgatamos”.

Segundo Fábio, a veterinária que ligou faz parte da parceria da ONG Pata (Proteção e Adoção e Tratamento Animal). Conforme a comunicação da deputada, quando Fábio fez a postagem, a equipe da deputada Joana Darc reconheceu o cachorro de tratamentos que já havia prestado para o animal.

No momento que a ONG soube do fato, os componentes ligaram para os tutores para saber como estava o cachorro e eles informaram que o animal estava bem. Em seguida, foi providenciado o resgate. Porém, quando chegaram na fábrica, o cachorro já estava morto.

A veterinária, que não quis se identificar, fez a denúncia na Delegacia de Meio Ambiente (Dema) e após o dia 30 deste mês vai para audiência relatar o caso.

O que diz a Lei?

O projeto de lei 470/2018 que eleva a pena de quem pratica de maus-tratos a animais foi apreciado e aprovado no último dia 11, no Senado Federal. O projeto agora segue para a apreciação da Câmara dos Deputados.

Na prática, a lei de nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que estabelecia pena de até um ano de detenção para quem maltratava animais, deve ser alterada para um a três anos de prisão, podendo chegar até cinco com os possíveis agravantes. Se o crime for cometido em estabelecimentos comerciais, a multa pode chegar a mil salários mínimos.

