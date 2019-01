Trafegabilidade em rodovia paralisa transporte entre Manaus e Lábrea

A paralisação é por conta das dificuldades de trafegabilidade devido ao período chuvoso, que causa atoleiros e crateras localizadas | Foto: Divulgação

Manaus - A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do Amazonas (Arsam) autorizou, na manhã desta sexta-feira (25), a paralisação temporária da prestação do serviço regular de transporte rodoviário intermunicipal nas BRs 319 e 230 devido às más condições das rodovias.

A linha que atende aos percursos Manaus-Lábrea e Lábrea-Manaus é realizada pela empresa Aruanã Transportes, que tem viagens programadas para terças, quintas e sábados, saindo de Manaus às 15h e de Lábrea às 12h.

Por conta das dificuldades de trafegabilidade devido ao período chuvoso, que causa atoleiros e crateras localizadas, principalmente dos quilômetros 360 a 560, expondo a riscos passageiros e motoristas, a última viagem realizada pela empresa nesse trecho durou o dobro de horas do que normalmente leva.

Em um ofício encaminhado à Arsam, um dos sócios da empresa Aruanã Transportes, Flávio Willer Cândido, esclareceu que dadas as péssimas condições das rodovias, solicitou a suspensão das viagens, visando preservar a integridade física e a segurança de passageiros e motoristas até que as condições mínimas sejam restabelecidas.

Competência

A competência regulatória da Arsam consiste na verificação concreta da prestação dos serviços de transporte, objetivando apurar se os mesmos estão sendo efetivamente prestados pelos entes regulados, de acordo com as políticas, diretrizes, padrões e normas técnicas, em respeito aos direitos dos usuários e às condições de regularidade, continuidade, eficiência e segurança dos trajetos intermunicipais.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Atenção: Sinetram suspende venda de crédito do Passafácil em Manaus

Prefeitura divulga processo seletivo para residência médica