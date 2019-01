Maus-tratos contra animais lideram crimes registrados pela Dema no AM

O artigo 32 da Lei 9.605/98, de Crimes Ambientais, penaliza quem praticar abuso, maus-tratos, ferir, ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos em detenção de três meses a um ano e multa | Foto: Divulgação

Manaus - Maus-tratos contra cães e gatos é o crime mais registrado pela Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente (Dema), da Polícia Civil do Amazonas.



Em 2018, das 432 ocorrências registradas na especializada, 171 foram referentes a crimes contra os animais domésticos.

Além dos maus-tratos, casos de desmatamento, poluição e transporte ilegal de carvão e madeira também figuram entre os crimes mais comuns atendidos na delegacia. No total, dessas ocorrências, 201 tornaram-se inquéritos e foram encaminhados à Vara Especializada do Meio Ambiente e Questões Agrárias (Vemaqa), ano passado.

A titular da Dema, Carla Biaggi, explica que existe uma extensa categoria de crimes ambientais, que vão desde crimes contra a fauna (silvestre e doméstica em que os procedimentos investigatórios são diferentes); flora (desmatamento, invasão de áreas de preservação, extração irregular de madeira); poluição (sonora, ar, queimadas, entre outras) e urbanístico (uso irregular de logradouro público).

" “Pedimos sempre que a pessoa venha até a delegacia para formalizar a denúncia, que, mesmo feita de forma presencial, é garantido o anonimato do denunciante. Também orientamos que sejam reunidas a maior quantidade de provas possíveis, como fotos e vídeos, para fortalecermos as investigações e o inquérito" " Carla Biaggi, Titular da Dema

Interação



Ela ressalta que o trabalho da delegacia acontece de forma conjunta com o Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAMB), da Polícia Militar, sendo 80% dos casos atendidos oriundos desse trabalho integrado. A autoridade policial destaca a importância da participação da população na realização das denúncias.

Após o registro do Boletim de Ocorrência, a equipe de investigação da Dema inicia os trabalhos de levantamento de dados, com fotos e depoimentos e, em alguns casos, também é realizada perícia no local da ocorrência. Em algumas das ocorrências, o trabalho conta com o apoio de outros órgãos municipais, estaduais e federais ligados ao meio ambiente.

Cachorrinha abandonada no bairro Alvorada, em Manaus | Foto: Divulgação

Maus-tratos



A delegada faz questão de ressaltar que, apesar do que pensa parte da população, o crime de maus-tratos, em especial contra cães e gatos, não corresponde apenas a casos de agressão, mutilação, morte e trabalhos forçados dos animais.

“O maus-tratos pode ser configurado pelo abandono do animal, por manter o animal isolado, sem passeios, sem os devidos cuidados de saúde, como vacinação, e sem alimentação. Muitas pessoas não sabem, mas pela lei, só é permitido ter no máximo dez animais por residência”, disse.

Carla Biaggi lembra, também, que não cabe à delegacia realizar o resgaste dos animais em condições de abandono, mas que, em casos de risco iminente à segurança dos cães e gatos, é pedido o apoio de entidades que trabalham com a causa animal.

O artigo 32 da Lei 9.605/98, de Crimes Ambientais, penaliza quem praticar abuso, maus-tratos, ferir, ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos em detenção de três meses a um ano e multa. A pena pode ser aumentada de um sexto a um terço, se o animal morrer.

Atendimento

A Dema fica na rua Paul Adam, s/nº, conjunto Shangrila IV, bairro Parque Dez, zona centro-sul de Manaus. Para contatos e denúncias, a unidade policial disponibiliza os telefones (92) 3239-3870 e (92) 9962-2340. A delegacia funciona de segunda a sexta, das 8h às 18h.

