Família procura por mulher desaparecida há mais de 24h em Manaus

Carla é moradora do bairro Alvorada, em Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - Carla Regina Santoro Carrilho, de 54 anos, está desaparecida desde a manhã do dia 24 de janeiro deste ano. A família dela recorreu à Polícia Civil do Amazonas para pedir ajuda na divulgação da imagem da desaparecida.

De acordo com a filha de Carla, Larissa Fonseca, no dia em que desapareceu, a mulher saiu por volta das 10h da casa onde mora, situada na rua Professora Lea Alencar, bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste da capital. A mulher não informou para onde iria.

Quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os familiares da desaparecida, ligar para os números: (92) 99235-8218 ou (92) 99420-4238.

A Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops) está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções (Sambódromo), Zona Centro-Oeste da cidade.

