Grupo entrega sopa para acompanhantes de pacientes em hospitais do AM

Ação é realizada por membros da igreja Assembleia de Deus | Foto: divulgação

Manaus - Jovens evangélicos da Igreja Assembleia de Deus, unidade da Djalma Batista, Zona Centro-Sul de Manaus, realizaram na noite desta sexta-feira (25) uma ação de solidariedade de entrega de sopa em dois hospitais da capital amazonense. Aproximadamente 15 pessoas participaram do ato.

Segundo um dos membros do projeto, o estudante Gedeão Moura, de 19 anos, o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do São Raimundo, localizado na Zona Oeste, e o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul, foram as unidades escolhidas pelo grupo na primeira ação.

Duas unidades de saúde foram visitadas pelo projeto nesta sexta | Foto: divulgação

"Estou muito feliz em poder ter feito parte dessa grande ação realizada pelos jovens da igreja. Além de entregarmos sopa, fizemos orações por aqueles que se encontravam enfermos nos hospitais", explicou.



Para o bancário e líder de jovens na congregação, David Cunha, de 30 anos, ajudar quem mais precisa não é apenas um dever, mas sim um ato de amor como Jesus Cristo ensinou.

"A importância maior de uma ação dessa é amar o próximo, fazer o bem, em um mundo de tanta guerra e conflitos. Podemos dizer que vale a pena ajudar, colaborar com aqueles que mais precisam", enfatiza ele.

Grupo realizará outras edições da ação | Foto: divulgação

O grupo pretende realizar outras ações na capital amazonense esse ano. Quem tiver interesse em fazer parte do projeto pode entrar em contato (92) 99311-2237 Gedeão.

