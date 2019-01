Canoa naufraga em rio próximo a Manaus e duas pessoas desaparecem

Três pessoas sobreviveram e duas continuam desaparecidas até a tarde desta segunda-feira (28) | Foto: Divulgação/CBMAM

Manaus - O desaparecimento de duas pessoas após o naufrágio de uma canoa, em Careiro da Várzea (município distante 125 km de Manaus) mobiliza uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), na manhã e tarde segunda-feira (28). Conforme a corporação, o acidente em meio líquido teria ocorrido durante à noite. Resgate foi acionado por volta de 1h da manhã de hoje.

Segundo informações da assessoria do CBMAM, cinco pessoas estavam na embarcação, quando houve o naufrágio. Desse total, duas conseguiram nadar até à margem do rio.

Uma terceira vítima, um homem de 29 anos, foi encontrada com vida após agarrar em um tronco próximo a uma comunidade ribeirinha e gritar por socorro. Segundo a corporação, o homem passa bem e auxilia o trabalho da equipe de resgate.

Outras duas pessoas continuam desaparecidas até às 14h da tarde de hoje, conforme ressaltou a assessoria de comunicação do CBMAM, são elas: Luiz Gonzaga Fontenelle de Souza Sobrinho, 20 anos, e Jessica Karen Carvalho de Souza, 36 anos.

Familiares das vítimas acompanham as buscas no local e tentam auxiliar no trabalho de localização e resgate dos afogados. O CBMAM ressalta que, em caso de informações sobre o paradeiro das vitimas, é disponibilizado o número 193.

