Vídeo: expressões amazonenses passam a fazer parte dos cardápios no AM

Manaus - O Amazonas é a terra da criatividade e dos apelidos. Comerciantes estão usando essas características para vender produtos regionais. A deliciosa farinha do uarini, feita no município de mesmo nome, agora é ovinha. A farinha vem de Uarini, mas aqui nós chamamos de farinha ovinha, porque lembra a ova do peixe.

Há também adaptações para as comidas típicas amazonenses, como "x caboquinho", esse x é de "cheese", do inglês queijo, mas o amazonense tratou logo de colocar x mesmo. E o x-caboquinho que se preza, tem um ingrediente especial, o tucumã, proveniente da palmeira amazônica, tão apreciado pelos amazonenses.

