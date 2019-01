Postos do Sinetram no T3 e T5 emitirão cartão do estudante em Manaus

Os usuários do transporte coletivo também poderão emitir o cartão de estudante nos Postos do Sinetram nos Terminais de Integração 3 e 5 | Foto: Divulgação

Manaus - O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) informa que, a partir da próxima sexta-feira (1), os usuários do transporte coletivo também poderão emitir o cartão de estudante nos Postos do Sinetram nos Terminais de Integração 3 e 5, localizados na Cidade Nova e São José, respectivamente. Antes, o cartão só poderia ser emitido na central do Sinetram, ao lado do T1.

Segundo o diretor de Bilhetagem Eletrônica do Sinetram, Antônio Zanetti, a medida visa facilitar o atendimento para emissão do cartão de estudante que dá direito à meia passagem na tarifa de ônibus.

“Nosso objetivo é contribuir com o deslocamento dos usuários, uma vez que quem mora próximo às zonas norte e leste, não precisará vir até o centro para retirar a primeira via do cartão”, disse.

Primeira Via Cartão de Estudante

No período de 1º a 28 de fevereiro, os interessados devem acessar o site: http://estudantes.manaus.am.gov.br .

Para realizar o cadastro para a meia passagem estudante 2019. Em seguida, devem dirigir-se aos postos do Sinetram localizados no T3, T5 ou lado do T1 munidos de RG e a senha gerada no site após o cadastro. Em caso de menor de idade, é necessário ir acompanhado de um representante legal. O serviço é gratuito e o cartão é emitido na hora.

