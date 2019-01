Mulher grava vídeo pedindo desculpas a motorista de app em Manaus

| Autor:

Manaus - Mais uma corrida por meio do servido de transporte de passageiros particular 99 POP virou caso de polícia, nesta terça-feira (29). Após divulgar nas redes sociais que R$ 10 mil em joias haviam sido roubados, Rita Barros gravou um vídeo em uma unidade policial em Manaus para se retratar publicamente e pedir desculpas.

Conforme as imagens, a mulher diz que "esqueceu" um pano de joias, usado por revendedoras, em um carro de um motorista da 99 POP. Ela esclarece que, nesta terça, após algumas tentativas de contato com o motorista, um encontro foi marcado no 26º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde a mercadoria foi devolvida.

Timidamente, a mulher pede desculpas pelo mal entendido e tem o objeto de valor devolvido pelo motorista, identificado apenas como Armedes, que esclareceu o fato. "Eu fui dormir, só vi pela manhã que ela havia esquecido o pano de joias no meu carro, foi quando entrei em contato para devolver".

Um Boletim de Ocorrência sobre o caso foi registrado no 26º DIP.

