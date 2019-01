Motorista bate carro em passarela na avenida Torquato Tapajós

Ocorrência foi no bairro Flores | Foto: Divulgação

Manaus - Na manhã desta quarta-feira (30), por volta das 8h, um motorista colidiu contra uma passarela de pedestre da avenida Torquato Tapajós, na altura do conjunto João Bosco e da escola Denizard Rivail, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo uma testemunha, que trabalha nas proximidades do local do acidente e não quis se identificar à reportagem, no carro estavam quatro pessoas, sendo duas mulheres, um homem que seria o motorista e uma criança.

O motorista teria se confundido ao trocar de faixa e perdido o controle do carro, colidindo posteriormente, com a passarela.

De acordo com informações repassadas pelo Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans), uma mulher 48 anos precisou de atendimentos médicos e foi levada ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, na Zona Leste, por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não foi informado o estado de saúde dela.

