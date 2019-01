Colombiano põe herança de família à venda para custear passagem

| Foto: EM TEMPO

Manaus - O pintor Nudson Castillo, de 31 anos, de nacionalidade colombiano, decidiu vender a vitrola da família para ir se juntar ao pai em Santa Catarina. Nesta quarta-feira (30), a relíquia estava à venda na esquina das avenidas Djalma Batista e Rio Negro, no bairro Parque Dez de Novembro, na Zona Centro-Sul de Manaus, ao lado do Posto BR.

Castilho conta que há quatro anos veio com o pai para Manaus, onde está à procura de emprego há quatro meses. O pai dele, Laurentino Castillo, de 59 anos, conseguiu emprego no estado de Santa Catarina, há 15 dias.

| Foto: EM TEMPO

Para o pintor poder comprar a passagem e ir trabalhar junto com o pai, ele conta que decidiu vender o bem mais valiosos que tinha: a vitrola do pai, herança do avô.

A vitrola, datada de 1° de fevereiro de 1905, está em perfeito estado de conservação e ainda toca o disco. O valor do objeto é R$ 1 mil. Ele diz que não possuí mais celular, pois foi roubado há pouco tempo.

| Foto: EM TEMPO

Aqueles que demonstrarem interesse em adquirir a relíquia, o colombiano está todos os dias na esquina avenida Djalma Batista com a avenida Rio Negro, No Parque 10, Zona Sul, ao lado do Posto BR, das 8h às 17h.

