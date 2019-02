Transporte coletivo perde 19 milhões de usuários em Manaus

Manaus - O sistema convencional de transporte coletivo de Manaus fechou o ano de 2018 no vermelho no que diz respeito ao número de usuários pagantes. De janeiro a dezembro, 200 milhões de passagens foram registradas, uma queda de 19 milhões em relação a 2017. Os dados são do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram).

Ainda de acordo com o sindicato, a operação do sistema prevê um custo mensal de R$ 60 milhões no sistema de transporte Coletivo Urbano de Manaus. No entanto, há mais de dois anos a arrecadação mensal tem sido em torno de R$ 45 milhões/mês, gerando um déficit de 15 milhões/mês. A prefeitura de Manaus realiza uma auditoria e aguarda o resultado da avaliação, para verificar os números apresentados.

Busca de reequilíbrio

O Sinetram informa que, devido à queda no número de passageiros do Transporte Coletivo, as empresas estão buscando um reequilíbrio financeiro e aguardam decisão da Prefeitura em relação à forma como isso deve ocorrer. Hoje o valor da tarifa integral está no valor de R$ 3,80. Os estudantes pagam R$ 1,50.



O especialista e perita em trânsito, Haniery Mendonça, aponta que essa redução é reflexo de problemas antigos como precariedade, falta de segurança e preço abusivo. E por conta disso, as pessoas estão buscando alternativa no transporte por aplicativo.

“Ninguém aguenta mais andar de transporte público em Manaus. São ônibus precários, não cumprem horários e há uma série de fatores negativos. Com isso, os usuários de aplicativos aumentaram. Dependendo das condições, é mais viável ir com transporte por aplicativo, do que de ônibus”, diz.

Além disso, ele enfatiza que falta investimentos públicos e privados em todo o sistema de transporte, como a construção de corredores exclusivos. “Se mudarem essa questão da malha viária, colocarem a questão da faixa azul de forma eficiente, mudaria muito. A ideia é maravilhosa, facilita a vida dos usuários. Ela também chega a atrapalhar quando você não coloca os ônibus para trabalhar de forma correta”, destaca.

Para o especialista, a proposta do BRT (Bus Rapid Transit) ou Transporte Rápido por Ônibus, tem que sair do papel para melhorar a questão do transporte público.

“Este projeto está desde 2015 pronto e já deveria ser implantado. Isso vai ser igual a outras obras que já foram feitas aqui. Quando eles finalizarem este projeto, ele não vai surtir mais efeito. Hoje, na Torquato Tapajós, em horários de pico, passam 12 mil pessoas por hora e cada vez isso vai aumentando. Então quando o BRT estiver pronto e se for implantado, não vai mais conseguir resolver, vai ser algo atrasado. Toda e qualquer obra no trânsito deve ser imediata, não pode ser deixada para depois. O que deve ser cauteloso são os estudos”, enfatiza.

Fala Povo:

Estudante de engenharia, Siney Almeida, não usa mais ônibus | Foto: Arquivo Pessoal

O estudante de engenharia, Siney Almeida, conta que desistiu de utilizar ônibus para chegar ao trabalho e faculdade devido à demora e a falta de conforto. “Ir de ônibus é certo de ficar estressado. Demora, é quente e ainda não tem segurança. “O uber é barato, tem conforto, segurança e rapidez. Ele me leva ao destino que quero. Com o ônibus eu gastaria R$ 7,60 por dia, já com o uber eu gasto R$ 6 a R$7 para eu chegar ao meu trabalho”, destaca.



A auxiliar administrativo Yara Nunes também resolveu abandonar as idas ao trabalho de ônibus e resolveu utilizar as plataformas de transporte compartilhado. "Eu vou de 99 ao meu trabalho. Com o tempo eu percebi que ele estava mais barato que o Uber. Gasto um pouco a mais do que o ônibus, mas vale muito a pena. Chego menos cansada e descabelada em casa”, diz.

Técnica de Enfermagem, Andreza Souza

Técnica de enfermagem, Andresa Souza | Foto: Rebeca Mota





"É uma porcaria. Uma falta de respeito. Não tem segurança. Não tem estrutura. Paga-se caro por um serviço ruim. Nós pagamos quase R$ 4 reais para ter esse serviço merreca. Só não vou de Uber ao meu trabalho, porque trabalho muito longe e o valor sai R$ 36. Para pagar este valor todos os dias, sai pesado no orçamento”, diz a técnica de enfermagem, Andreza Souza.

Cozinheira, Joyce Brito, 33



Cozinheira Joyce Brito | Foto: Rebeca Mota





“Esses ônibus demoram muito. São mais de 30 minutos para chegar e ainda há riscos de assaltos. Moro na Compensa e tenho que ir ao trabalho, no bairro Lírio do Vale. Só não uso Uber, porque não tenho condições”, complementa Joyce Brito.

Motorista, Raimundo José Machado, 60



Raimundo José Machado | Foto: Rebeca Mota

“Ah, esse sistema não muda mais não. Sai prefeito e entra prefeito e continua a mesma coisa. Já perdi as esperanças há muito tempo. O que nos resta é nos conformarmos e torcermos para que um dia melhore em algo”, desabafa Raimundo Machado.

Lavador de carro, Maurício de Sousa, 32



Maurício de Sousa | Foto: Rebeca Mota





“Transporte público aqui é caro. Eu, por exemplo, tenho que pegar dois ônibus para chegar ao meu trabalho e tenho que pagar por isso. São ônibus velhos, sucateados, ônibus que eles reaproveitam de outros estados. Sonhar não custa nada, mas acho que os ônibus daqui deveriam oferecer ar condicionado e tomadas para carregar os celulares”.

Eletricista, Claudemir Maciel, 40





Claudemir Maciel | Foto: Rebeca Mota





“Deve melhorar e muito. Temos assentos desconfortáveis. As vezes os ônibus ainda nem têm cadeira, ou então são ônibus que só tem uma cadeira no corredor. Além disso, as autoridades deveriam criar alternativas para os usuários chegarem mais rápido aos seus trabalhos. Se for comentar dos amarelinhos (os alternativos) as coisas pioram”.

Dona de casa, Maria Tereza da Silva, 70



“Não gosto nem comentar sobre esses ônibus. Fui fazer um exame médico cedinho, mas estou até agora (08h40) aguardando o coletivo. Isso não muda mais não. Eu já perdi a esperança”.



Dona de casa, Maria Tereza da Silva | Foto: Rebeca Mota

Aplicativos surfam na insatisfação da população

Em abril de 2017 Manaus começou a contar com os serviços da Uber, principal plataforma de transporte no mundo. Meses depois, a 99 Pop começou a operar na capital Amazonense.

Conforme dados que a Uber repassou ao Portal Em Tempo, a plataforma atualmente conta com 500 mil motoristas parceiros e 22 milhões de usuários no Brasil.

Uma pesquisa da Universidade de Toronto, publicada em novembro no periódico científico "Journal of Urban Economics", também reforça os apontamentos. Ela identificou um impacto positivo da Uber em relação ao transporte público de cidades americanas, elevando o número de passageiros em 5%, em média, em um período de dois anos. No mesmo sentido, um estudo da Associação Americana de Transporte Público estimou que, quanto mais pessoas usam serviços compartilhados como o oferecido pela Uber, maior a probabilidade de usarem o sistema público.

Conforme dados da 99, o serviço de intermediação de transporte por aplicativo se mostra uma importante ferramenta de geração de renda na cidade. Em Manaus, esse mercado foi responsável por gerar mais de 200 milhões de reais em renda apenas em 2018.

SMTU

O superintendente Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), Franclides Corrêa Ribeiro, diz que cobra das empresas de ônibus a renovação da frota e usa os mecanismos contratuais para exigir o ingresso de novos ônibus no sistema de transportes urbanos da cidade.

“Queremos manter atualizado o funcionamento dos veículos da frota. A prefeitura informou ainda que o relatório com os resultados da auditoria das empresas de transporte coletivo de Manaus encontra-se em fase de finalização para posterior apresentação ao prefeito Arthur Virgílio Neto".

