Engavetamento deixa trânsito lento na Zona Leste de Manaus

Caso aconteceu no bairro Tancredo Neves, sentido bairro-Centro, em frente a um centro de compras | Foto: Divulgação/Manaustrans

Manaus - Um engavetamento na avenida Autaz Mirim (antiga Grande Circular), na Zona Leste de Manaus, deixou o trânsito com lentidão no início da tarde desta sexta-feira (1°). O acidente aconteceu na altura de um centro de compras no bairro Tancredo Neves, sentido bairro-Centro, e envolveu quatro carros.

Segundo informações de policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os carros envolvidos eram modelos Fiat Uno Mille, Hyundai HB20 e Chevrolet Spin. Ainda de acordo com o supervisor de área da Cicom, o quarto carro fugiu do local antes da chegada da Polícia, e o motorista do HB20 abandonou o carro no local.

O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) foi acionado para dar suporte. De acordo com a assessoria de comunicação do órgão, como um dos motoristas fugiu do local do acidente, não foi possível realizar a perícia. Os carros foram removidos do local por um guincho do Manaustrans.

Leia mais

Transporte coletivo perde 19 milhões de usuários em Manaus

Tenente da Aeronáutica dorme no volante, atinge táxi e capota carro