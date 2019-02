Carnaval de Rua em Manaus sem autorização será cancelado, adverte SSP

Em caso de descumprimento das regras, a direção do evento poderá responder judicialmente | Foto: Ione Moreno/Em Tempo

Manaus -Os organizadores de blocos e bandas de rua têm o prazo de até 20 dias corridos, a contar antes da data do evento carnavalesco, para regularizar todos os documentos junto aos órgãos de segurança e transporte em Manaus, conforme advertiu, na manhã desta sexa-feira (1º), o coronel Gilberto Gouvêa, titular da Secretaria Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada (Seagi), órgão vinculado à Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). "Qualquer evento em rua, no período do Carnaval, sem autorização, será interrompido", garante Gouvêa.

Segundo ele, em caso de descumprimento das regras, a direção do evento poderá responder judicialmente. “Isso se faz necessário para que todos estejam regulamentados dentro da lei e para se evitar maiores problemas. Por exemplo, trouxeram um caso aqui que por causa da banda de rua teve um acidente de trânsito com vítima fatal, mas o evento não estava regularizado. Os organizadores respondem até hoje na Justiça”, adverte Gouvêa.

Mais de 60 carnavalescos participaram da reunião | Foto: ERIKSON ANDRADE/SSP-AM

A determinação foi divulgada nesta sexta, durante coletiva de imprensa no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), localizado na avenida André Araújo, bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus. Também participaram do encontro mais de 60 representantes de bandas e blocos de carnavais de Manaus e o diretor de engenharia do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans), Manoel Reis.

A reunião ocorreu para esclarecer dúvidas sobre a segurança nos eventos e também sobre a Portaria Conjunta, que estabelece regras para o Carnaval 2019, assinada na última quarta-feira (30) por 16 órgãos de segurança e fiscalização do Estado e do município.

Entre as principais dúvidas estavam a possibilidade de venda de bebidas alcoólicas por ambulantes, participação de crianças nos eventos carnavalescos e prazos para solicitação de realização das festividades.

Carnavalescos devem cumprir as regras | Foto: Divulgação SSP

O Manaustrans também precisará ser notificado sobre o evento, já que alguns dele pedem o desvio de trânsito. “Nós pedimos que enviem, também, um mapa do local para fazermos as análises e fazer as devidas mudanças. Se, por exemplo, o ônibus precise desviar no dia do evento, temos que considerar se o veículo conseguirá trafegar pela rota alternativa. Também acionaremos a Secretaria Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) nesses casos”, explicou Manoel Reis.

União para o bem

O representante da Associação de Bandas e Blocos de Ruas do Amazonas (ASSBAM), Márcio Silva, e responsável pelo ‘Bloco dos Fuleiros”, a ser realizado no dia 9 de março nas ruas do núcleo 4, do bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, avalia que as regras da SSP facilitam a realização dos eventos para foliões.



“Antes, era muito bagunçado. Algumas coisas mudaram e nós teremos que nos adaptar para tudo ocorrer dentro do que é previsto em lei. Isso ajuda na profissionalização dos carnavalescos”, comenta.

Evento Legal

Portal ajudará carnavalesco com as regras a serem seguidas | Foto: Priscila Rosas

Para ajudar os carnavalescos, a SSP conta com o site “Evento Legal”, onde o organizador do evento pode se cadastrar e verificar a documentação necessária e o que cada órgão pede para a regularização. O site está disponível no endereço www.portaldaintegracao.com.br/carnaval2019.

O sistema criará um banco de dados inteligentes que poderá ser utilizado no ano que vem e outros eventos que ocorrerão esse ano, como, por exemplo, o período junino.

Denuncias podem ser feitas ao número 181, o disque-denúncia da SSP-AM, ou o 190.

*Edição: Isac Sharlon

