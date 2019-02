Homem pede demissão de lava jato e desaparece, em Manaus

Quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268 | Foto: Divulgação

Manaus - Rodrigo Cunha Serrão, de 26 anos, está desaparecido desde a tarde do dia 27 de janeiro deste ano. De acordo com a mãe dele, Maria Serrão, no dia em que desapareceu, Rodrigo saiu por volta das 17h da casa onde mora, situada na rua Yarapé, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus. Na ocasião, informou que iria trabalhar.

Conforme Maria Serrão, o filho não retornou para casa e, por esse motivo, ela entrou em contato com funcionários do lava jato em que Rodrigo estava trabalhando. Foi quando ela obteve a informação de que o rapaz havia pedido demissão. Desde então, os familiares não tiveram mais notícias sobre ele.

Quem puder colaborar com informações sobre o caso, pode entrar em contato com os servidores da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops) pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os parentes do desaparecido, ligar para os números: (92) 99200-5812 ou (92) 99114-4855.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções (Sambódromo), Zona Centro-Oeste da cidade.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Vendedor ambulante saiu de casa para trabalhar e não retornou

Homem desaparece após ser abordado por supostos seguranças de loja no Centro