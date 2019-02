Hospital Platão Araújo procura família de paciente internada na UTI

Ela possui uma tatuagem no antebraço | Foto: Divulgação

Manaus - A direção do Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus, procura por familiares de uma paciente que deu entrada no último sábado (26) e está internada na Unidade de Trauma Intensivo (UTI) da unidade de saúde.

A mulher, que não possui documento de identificação, possui uma tatuagem no antebraço. Quem tiver informações que ajudem a localizar a família dela, pode entrar em contato com o serviço social do HPS Platão Araújo pelo telefone 36347-4140.

*Com informações da assessoria

