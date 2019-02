Homem tem cabeça esmagada por caminhão em acidente

Manaus - Um pedestre ainda não identificado, morreu na tarde deste sábado (02), após ter a cabeça esmagada por um caminhão. O acidente aconteceu na avenida Cosme Ferreira, bairro Coroado, sentido Centro, próximo ao Hospital João Lúcio, zona Leste de Manaus.

A perícia está no local para investigar as causas do acidente que vitimou o homem ainda não identificado. Segundo o tenente da 9 Companhia Interativa Comunitária (Cicom) Rainilson Holanda, há duas versões sobre o fato: a primeira é que o rapaz tenha se atirado na frente do caminhão e a segunda que o caminhão estivesse em alta velocidade e tenha atingido o rapaz na hora em que ele estava tentando atravessar.

“Uma fatalidade. Tudo indica que o rapaz tenha se jogado na frente do caminhão, mas só a perícia poderá dar o laudo correto”, explica Holanda. A vítima perdeu massa encefálica e estava trajando uma bermuda branca e blusa preta com figura verde.

De acordo com o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), o trânsito no local está congestionado avenida Cosme Ferreira sentido Centro. E agentes se encontram no local.





