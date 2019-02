Árvores com risco de queda são manejadas para evitar acidentes

O trabalho é preventivo e visa evitar acidentes envolvendo queda de árvores | Foto: Divulgação/Semmas

Manaus - Uma ação programada para ocorrer neste sábado (2) realizou o manejo de três árvores de grande porte que apresentavam risco iminente de queda em áreas urbanas de grande movimentação. A operação aconteceu nas avenidas Getúlio Vargas, bairro Centro, Zona Sul de Manaus; André Araújo, Aleixo e na rua Salvador, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul.

A ação foi realizada pela Prefeitura de Manaus, por meio das secretarias municipais de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) e Limpeza Pública (Semulsp), com apoio do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans), Manausluz e Eletrobras Amazonas Energia.

O trabalho é preventivo e visa evitar acidentes envolvendo queda de árvores. Na avenida Getúlio Vargas, o oitizeiro situado na altura do Sheik Club, teve de ser removido totalmente depois de aumentar sua inclinação na madrugada deste sábado, e ficar apoiado apenas em um muro.

“Já havíamos realizado ações de manejo anteriores para reduzir o peso da árvore, mas mesmo assim ela veio a tombar mais um pouco nesta madrugada, o que nos levou a fazer a remoção para a segurança de moradores e transeuntes”, afirmou o chefe da Divisão de Corte e Poda da Semmas, Wellington Auzier.

Outro oitizeiro, situado na rua Salvador, também foi alvo do trabalho de redução de copa, ação que precede a retirada total. A árvore, situada em frente ao estacionamento da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-AM), apresenta um alto grau de podridão no tronco. Na avaliação feita por técnicos da Semmas, a árvore, mesmo após ser submetida a procedimentos de poda anteriores, ameaçava tombar, daí a necessidade de redução do seu peso.

Uma terceira árvore, um apuizeiro que cresceu na calçada da agência da Caixa Econômica Federal (CEF), na avenida André Araújo, teve o procedimento de retirada iniciado nesta manhã. A árvore está situada em local impróprio e com alto risco de queda. No próximo sábado, 9, a ação será concluída.

“As ações de manejo são fundamentais para evitar acidentes com quedas de árvores na cidade a partir dos sinais de inclinação e apodrecimento de tronco e galhos. Estamos sempre atentos para atender as demandas, e estabelecer as prioridades a partir do trabalho conjunto dos órgãos da Prefeitura de Manaus e instituições parceiras”, afirmou Wellington.

*Com informações da assessoria

