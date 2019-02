Moradores de Manaquiri esperam por casas de programa federal há 4 anos

Manaus - "Quem casa, quer casa" é o ditado que todo mundo um dia já ouviu de seus parentes mais velhos. Na ânsia por sair da casa dos pais ou até pela falta de recursos, muitas pessoas acabam indo para moradias mais simples, que são construídas, por vezes, em áreas de risco, sem oferecer qualquer segurança. No entanto, 50 famílias do município de Manaquiri (Distante 156 quilômetros de Manaus), aguardam por um conjunto habitacional que deveria ter sido entregue há, pelo menos, dois anos.

O conjunto habitacional Nova História, assim intitulado pelos moradores e pela Prefeitura de Manaquiri, seria construído por meio do programa Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal.

As obras, no entanto, estão paralisadas desde 2015, e as famílias aguardam um retorno da Prefeitura do município.

Fotos enviadas ao EM TEMPO mostram um longo matagal já cobrindo a área das residências, além de telhas de zinco quebradas e locais alagados no terreno.

O cenário que é apresentado no vídeo feito por uma moradora mostram o completo descaso e abandono do local, que deveria abrigar famílias que estão construindo uma nova vida.

O vídeo foi gravado nesta segunda-feira (4) por uma moradora, que denunciou o descaso da prefeitura do município com as obras, que seriam do Minha Casa Minha Vida | Autor: Arquivo pessoal/Sabrina Cardoso

Situação complicada



A dona de casa e agricultora Sabrina Cardoso, de 26 anos, é uma das pessoas que aguardam por uma casa no conjunto habitacional que, segundo ela, já tem a estrutura dos imóveis construída, faltando apenas a conclusão e a entrega.

"As obras começaram há quatro anos, mas as casas estão completamente abandonadas. Nos últimos dias eu estive no local, onde elas estão construídas, e vi que estão começando a se deteriorar por conta do tempo", afirma.

A agricultora ainda relata que as famílias foram retiradas das áreas de risco onde moravam, pela prefeitura de Manaquiri, há cerca de um ano e meio, e que algumas famílias estão recebendo o aluguel social.

"O prefeito mandou derrubar as casas e disse que em seis meses entregaria a casa. Algumas famílias estão recebendo o aluguel da prefeitura, mas já se passaram mais de seis meses, tá em quase um ano que esse prazo foi dado, e até agora não temos nenhum retorno", conta.

Construção das casas se arrasta desde 2015. Atualmente, as obras estão paralisadas | Foto: Arquivo pessoal/Sabrina Cardoso

Segundo Sabrina, o processo das casas se arrasta desde meados de 2010 e 2011, quando os primeiros cadastros começaram a ser feitos por parte da Prefeitura. Ela conta que os oficiais do município sempre fazem reuniões com as famílias, e que vivem pedindo documentos, mas que nada é resolvido. "As reuniões são feitas, as famílias levam documentos e mais documentos, que ninguém sabe para quê vão servir. Mas até agora nada foi resolvido", salienta.



Posicionamento

Por telefone, a reportagem entrou em contato com o prefeito de Manaquiri, Jair Souto (MDB), sobre a espera das famílias pelas residências. Souto confirmou que, de fato, as obras estão paralisadas, mas que em seu mandato anterior, que terminou em 2012, havia deixado 50 casas prontas para abrir os procedimentos de construção, e que o processo não tinha sido levado à frente pelo prefeito anterior.

Em algumas casas, as telhas de zinco já está quebradas | Foto: Arquivo pessoal/Sabrina Cardoso

"Inicialmente, essas casas seriam construídas nos terrenos dos beneficiários, porque não tínhamos como abrir uma frente para fazer a infraestrutura de água e energia, além da urbanização. Mas o ex-prefeito mudou o objeto, deixou de fazer as casas no terreno dos beneficiários e criou esse conjunto habitacional, além de assinar o compromisso de fazer a parte de infraestrutura, urbanização, água e energia. Só que quando nós assumimos, não tivemos capacidade financeira de fazer a urbanização, por conta de dívidas", explica.



Jair Souto ainda ressalta que o orçamento para a obra está alocado, mas ainda será preciso um investimento alto para fazer obras de drenagem profunda, uma vez que as casas foram construídas em um platô (parte elevada e plana de um terreno).

"Os recursos para essa obra são federais. O processo está na parte de aprovação do projeto, e assim que for aprovado vamos começar as licitações. Não temos como especificar um prazo de entrega, uma vez que estamos no inverno, mas creio que na entrada do verão de 2019, as casas já estejam sendo entregues", completou.

O terreno está parcialmente alagado. Prefeito alega que casas foram construídas em platô, e que é preciso fazer drenagem profunda no terreno | Foto: Arquivo pessoal/Sabrina Cardoso

