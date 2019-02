Rescisão de contrato de hospital com empresa é suspensa pelo TCE-AM

A LBC fez denúncia ao TCE-AM | Foto: Reprodução

Manaus - Uma nova contratação no Hospital e Pronto-Socorro da Criança, na Zona Oeste de Manaus, representa um grave dano aos cofres públicos do Amazonas, conforme destacou a conselheira Yara Lins dos Santos, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), nesta terça-feira (5).

A conselheira suspendeu, por meio de medida cautelar, a rescisão de contrato entre o HPS da Criança e a empresa LBC Conservadora e Serviços Ltda.

Conforme entendimento do TCE, a empresa LBC prestava serviços de agente de portaria no Hospital, mas teria passado mais de 3 meses sem receber pagamento e suspendeu o serviço. O hospital, por sua vez, rescindiu o contrato com a LBC sem pagar as dívidas e contratou outra empresa com dispensa de licitação.

A LBC fez, então, denúncia ao TCE-AM, alegando que apesar de ter dado oportunidade ao Hospital para fazer um acordo, não só teve seu contrato desfeito unilateralmente, como não teve o pagamento dos meses não recebidos.

Em sua decisão, a conselheira-presidente considerou que o hospital fazer nova contratação tendo dívidas de 2017 e 2018 com a empresa LBC representa grave dano aos cofres públicos, e suspendeu a rescisão de contrato.

A unidade de saúde tem o prazo de 15 dias para se pronunciar sobre o caso, e também está proibido de fazer a nova contratação para serviços de portaria.

Susam

A reportagem aguarda, da assessoria da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam), um posicionamento do Governo do Estado sobre a decisão do TCE-AM.

