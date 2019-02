Mãe de jovem desaparecido em Manaus busca ajuda para pagar detetive

Família não desiste de buscas por Rayner Vinícios, desaparecido na praia da Ponta Negra | Foto: Divulgação/Facebook

Manaus - Em apelo nas redes sociais, a dona de casa Maria Antônia da Silva Gonçalves pede ajuda financeira para pagar honorários de advogado e detetive para continuar à procura do filho desaparecido, Rayner Vinícios, 16 anos. O adolescente sumiu no dia 16 de dezembro de 2018, no Complexo Turístico Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus.

“O inquérito da busca será encerrado pela polícia, como se ele tivesse se afogado”, afirma Maria.

Em postagem no Facebook, a dona de casa compartilha o desespero e conta com a ajuda de alguns internautas na divulgação do caso. Muitos são os que se sensibilizam com o ocorrido, compartilham e comentam dizendo que irão ajudá-la.

O Em Tempo questionou a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) sobre o relato da mãe de Rayner, na rede social, mas até à publicação desta matéria não houve resposta.

Sobre o caso

O desaparecimento foi noticiado à polícia no dia 17 de dezembro de 2018, um dia após a o jovem sair de casa. Ele foi visto pela última vez por banhistas na praia da Ponta Negra, por volta das 18h30. Entre as testemunhas oculares estão um grupo de venezuelanos.

Rayner desapareceu em 17 de dezembro de 2018 | Foto: Divulgação

Durante o caso, à polícia colheu depoimentos de pessoas que afirmam ter visto um rapaz, com as características de Rayner, se aproximando da boia de segurança do complexo turístico e, em seguida, teria nadado na área além do perímetro de segurança permitido.

Após o desaparecimento de Rayner, Maria afirma ter ligado para o celular do filho e que a ligação foi atendida por uma venezuelana. Na ocasião, ela ouviu a mulher dizer que o adolescente havia entregado o celular, a blusa e o tênis para a desconhecida. Ouça a gravação da conversa:

Testemunhas afirmam terem visto o adolescente com a mulher. A partir das características repassadas à polícia, foi feito um retrato falado da venezuelana que, posteriormente, foi localizada e identificada como Rusbelys Yilferlyn Borrero Farias, de 23 anos. Ela prestou depoimento no dia 10 de janeiro à PC-AM.

O desaparecimento do adolescente levou familiares, parentes e amigos a fazerem manifestação na praia da Ponta Negra, no dia 12 de janeiro, com cartazes e faixas, afim de mobilizar a população, o governo e a polícia local.



Policiais civis da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), juntamente com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), realizaram buscas na praia, porém sem sucesso.

Quem tiver alguma informação sobre o caso pode entrar em contato com Maria Antônia da Silva Gonçalves, pelo número: (92) 984585374 ou fazer depósito em conta da Caixa Econômica, agência 0020 Op. 013 Conta 74095-1.

