Indígenas realizam protesto contra a municipalização da saúde no AM

Autazes - Manifestantes indígenas bloquearam, na manhã desta sexta-feira (8), por volta das 5h, o trânsito de veículos na estrada que dá acesso ao KM 90 da rodovia 244, que faz ligação a BR 319 em Autazes. A reivindicação por parte dos povos indígenas é a municipalização da saúde. Três tribos participaram do ato.

De acordo com o líder da etnia Mura em Autazes, Ilair Pereira, de 45 anos, o protesto tem como objetivo ir contra a medida constitucional do Ministério da Saúde, que estabelece algumas normas para municipalizar a saúde dos índios.

“Estivemos em três grupos hoje, com membros das etnias Mura, Apurinã e Sateré. Todos estávamos manifestando opiniões contra o projeto. Somos contrários a essa decisão que já está em pauta. Não queremos que a prefeitura do município tome conta de decisões sobre a saúde dos indígenas”, pontua ele.

Ainda de acordo com o líder Mura, caso o projeto não seja derrubado, o povo indígena realizará, nos próximos dias, uma manifestação na capital amazonense com um grupo maior. A promessa, também, é que líderes indígenas do Amazonas embarquem para Brasília, para se juntarem a líderes de outras federações.

