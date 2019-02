AAM repudia ataques realizados a um posto de saúde em Lábrea, no AM

O incêndio ocorreu na madrugada desta sexta-feira (8). Não houve vítimas, apenas danos materiais | Foto: Divulgação

Lábrea - A Associação Amazonense de Municípios (AAM) manifestou-se, por meio de nota, contra ao ataque realizado a um posto de saúde e ambulâncias, na madrugada desta sexta-feira (8), em Lábrea (município distante 853 quilômetros de Manaus). Na ocasião, não houve vítimas, apenas danos materiais.

Conforme a nota, a AAM considera inaceitável qualquer tipo de ato de vandalismo ou violência e pede às autoridades locais uma apuração rigorosa dos fatos e a punição dos responsáveis.

Ainda de acordo com a associação, "mesmo que a saúde pública em todo Amazonas esteja atravessando um período de grandes dificuldades, não se pode tolerar esse tipo de conduta contra o patrimônio, pois prejudicará os cidadãos de Lábrea que necessitam destes serviços".

Entenda o caso

Uma ambulância e uma picape do Hospital Regional de Lábrea pegaram fogo na madrugada desta sexta-feira (8). A suspeita é que o incêndio nos veículos teria sido de origem criminosa. A ocorrência foi registrada pelo Comando de Policiamento do Interior da Polícia Militar do Amazonas (CPI-PMAM).

Um morador da cidade, que preferiu não se identificar, disse que o incêndio ocorreu após moradores ficarem revoltados com o descaso na saúde do município. Assim que saíram da unidade de saúde, o grupo - ainda não identificado -teria ateado fogo nos veículos estacionados na frente do hospital.

Lábrea foi um dos 20 municípios do Amazonas que receberam em agosto de 2018 novas ambulâncias enviadas pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam), com equipamentos de UTI.

