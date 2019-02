VÍDEO: Susam nega que alagamento em UTI de hospital seja no Amazonas

A assessoria negou que as imagens sejam em uma unidade de saúde do Amazonas | Foto: Divulgação





Manaus – Um vídeo que circula nas redes sociais desde a noite da última sexta-feira (9) tem chocado os internautas ao mostrar imagens de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) completamente alagada durante uma forte tempestade.

O material vinha sendo divulgado em grupos no Whatsapp como sendo um espaço do HPS Platão Araújo, na capital do Amazonas. Neste sábado (9), a Secretaria de Estado de Saúde (Susam) negou que a gravação seja na unidade.

Nas imagens é possível perceber a agonia de médicos e enfermeiros que tentam minimizar os prejuízos causados na infraestrutura da unidade de saúde. Pacientes em coma e completamente entubados ficam à mercê do intenso fluxo de água que cai do teto, escorrendo pelas luminárias. Funcionários tentam proteger os internados usando sacos plásticos e usam baldes para conter a água.

O Portal Em Tempo procurou a assessoria de comunicação da Susam que se posicionou sobre as informações divulgadas. Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Saúde informou que: “o vídeo veiculado nas redes sociais, que mostra goteiras na UTI de um hospital, não se passa em nenhuma das unidades da rede de saúde do Amazonas”.

