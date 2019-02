Idoso morre após sofrer infarto em ônibus na avenida Constantino Nery

O aposentado de 61 anos usava um marca-passo e chegou a receber atendimento em uma parada de ônibus, mas não resistiu | Foto: Márcio Melo





Manaus – O aposentado João Catete Penna, de 61 anos, morreu, na tarde desta terça-feira (12), ao passar mal dentro de um ônibus do transporte coletivo, na avenida Constantino Nery, em frente ao condomínio Tocantins, na Zona Centro-Sul. O homem foi retirado do coletivo para aguardar pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no chão de um ponto de ônibus, mas não resistiu ao ataque fulminante.

Testemunhas que estavam dentro do ônibus, no momento em que João passou mal, afirmam que ele viajava no coletivo desde o Centro da cidade em sentido ao bairro Cidade Nova, mas ao entrar na avenida Constantino Nery perceberam que ele começava a passar mal por conta do forte calor.

Após um intenso fluxo de suor e falta de ar, o homem teria pedido ajuda aos passageiros, informando que estava enfartando e que usava ainda um marca-passo, para regular os batimentos cardíacos. Ao perceber a situação, o motorista estacionou em um ponto de ônibus, onde o aposentado aguardou uma ambulância por aproximadamente 20 minutos.

Na ocasião, houve retenção no fluxo de veículos | Foto: Márcio Melo





Policiais Militares da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) controlavam a movimentação no trânsito e curiosos que se acumulavam no local.

A equipe de paramédicos do SAMU informou que, ao chegar no ponto de ônibus, o aposentado recebeu atendimento ainda no chão por conta da gravidade do estado de saúde, mas não resistiu as tentativas de reanimação e nem aos medicamentos aplicados.

Mesmo sem reagir, o homem ainda foi levado para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul, em uma ambulância. A família de João Catete foi acionada e chegou ao local antes dele ser levado para a unidade de saúde. Eles acompanharam o deslocamento, mas não concederam entrevista.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Fumaça no Amazonas revela cada vez mais focos de calor

Chuvas começam a amenizar o calor em Manaus

Fumaça em Manaus é consequência de 143 focos de queimadas no AM