Vídeo: avião atola em pista de pouso e é empurrado por população no AM

Pauini - Um avião de pequeno porte atolou na pista de pouso e precisou ser empurrado pelos moradores do município de Pauini, Sul do Amazonas, para poder prosseguir viagem. O caso aconteceu por volta das 12h30 desta terça-feira (12), na cidade que fica a 1.440 km de Manaus. Esta não é a primeira vez que aeronaves ficam presas na pista improvisada no meio da cidade.

Segundo Maria Joana*, que mora próximo a pista de pouso, atolamentos de aviões são frequentes no município. Ela já contou, pelo menos, três vezes a situação com o mesmo avião em um período de uma semana. Também é possível ver na foto, o estado da rua que passa ao lado da pista.



“Aqui em Pauini não tem aeroporto, é apenas uma estradinha de barro no meio da cidade. Daí, toda vez que o avião atola, ele é empurrado pela população para sair do lugar. Há muita lama e piora em dias de chuva”, conta.

Depois do ocorrido, o avião de pequeno porte prosseguiu viagem. Um morador gravou o momento em que o avião é empurrado por populares, que se arriscam próximos da hélice.

Interdição

A área foi interditada, em março de 2011, pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) devido aos problemas de infraestrutura. Porém, nada impede o pouso e a decolagem de aviões nela. Em outubro do ano passado, o Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM), por meio da Promotoria de Justiça de Pauini, ingressou, a interdição da pista de pouso de Pauini e a construção de um aeródromo fora da zona urbana do município.

Riscos



Após às 18h, a pista é utilizada como ponto de caminhada. Alguns condutores de motos e até ciclistas a cruzam para cortar caminho. Maira Joana* relata que, nesse período da noite, o perigo na pista aumenta já que a baixa visibilidade dificulta o pouso.



“Esse avião voltou a pousar há pouco tempo. Depois que aconteceu de um avião atropelar e matar um rapaz, só estava pousando helicópteros”, fala.

A moradora se refere ao caso ocorrido em outubro de 2018 quando Adilson dos Santos Pereira, de 43 anos, foi “atropelado” pelo avião quando estava caminhando na pista de pouso. Outra morte aconteceu em 2012 quando Idevânio Vieira de Souza trafegava em uma motocicleta pela pista do aeroporto e teve sua cabeça decepada pela asa da aeronave PR-RPU, da Ortiz Taxi Aéreo, de Rio Branco, que realizava procedimento rotineiro de pouso.



Um dia após o acidente, o MP-AM pediu a interdição da pista de pouso de Pauini.



Pacote de obras pro município

De acordo com o secretário de Obras, Transporte e Serviços Urbanos de Pauini, Antônio Venâncio, a responsabilidade sobre a pista de pouso diz respeito ao Estado e que a prefeitura apenas cuida da limpeza e terraplanagem do local.

“Veio uma equipe do governo aqui semana passada. Disseram que essa pista e as ruas serão asfaltadas na primeira quinzena de maio”, informa.

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) comunicou, por meio de nota, que no dia 06 de fevereiro, o secretário Carlos Henrique Lima reuniu-se com a diretoria de Investimentos da Secretaria Nacional de Aviação Civil, do Ministério de Infraestrutura, para tratar dos investimentos nos aeródromos do Amazonas.

Novo aeroporto

Na oportunidade, também foi acordada a necessidade de se planejar um novo aeródromo para o município de Pauini. A pasta firmou acordo com a Companhia Amazonense de Desenvolvimento (Ciama) para fazer estudos das ações necessárias e emergenciais para a recuperação, melhorarias nas condições de segurança e reabertura do aeródromo ao tráfego aéreo.

A Seinfra ressaltou também que solicitou à Secretaria Nacional de Aviação Civil a necessidade de se planejar um novo aeródromo para essa localidade, havendo a possibilidade de se desenvolver um trabalho técnico com o apoio do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA).



*O nome foi alterado para preservar a identidade da fonte

