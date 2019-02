Grande Vitória registra desabamentos e mortes de cães durante chuva

Manaus - Por causa da forte chuva que caiu em Manaus nesta quarta-feira (13), a Defesa Civil municipal registrou o desabamento de três muros entres casas diferentes na rua Mauá, comunidade Grande Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste da cidade.

O autônomo Idonaldo Pereira, de 45 anos, teve sua casa atingida por um dos muros. Ele conta que perdeu roupas, alimentos, caixa d'água e dois cachorros.

"Isso aconteceu porque não trocaram o bueiro que fica atrás da casa da vizinha. Na hora da campanha, os políticos beijam todo mundo, mas na hora da cobrança ninguém aparece", diz.

Alzanatha dos Santos, industriária de 36 anos, conta que foi à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) quatro vezes e nunca obteve resposta.



"Já fui lá nesse órgão várias vezes solicitando a troca desse bueiro, mas eles sempre relatam que estão sem recursos. Toda vez que chove aqui alaga e dessa vez caiu todos os muros ao redor. Eu perdi meu cachorro, meus eletrodomésticos molharam, o guarda-roupa ficou destruído e fora o abalo psicológico da minha filha que estava em casa no momento do desmoronamento", conta Santos.

No total, três muros vieram abaixo por conta do fluxo das águas | Foto: Rebeca Mota





No total, dois cães acabaram morrendo durante a chuva no bairro. Um deles foi atingido pelo muro que desabou e o outro foi levado pelas águas. Os moradores lamentaram pelos animais.

"Uma grande fatalidade. Eram vidas de seres vivos que podiam ter sido preservadas se nada tivesse acontecido", disse uma moradora - que não se identificou.

O técnico da Defesa Civil Municipal, Ednaldo Lopes, conta que a casa foi construída em cima da rede de drenagem e os tubos estouraram pela parte de trás.

"A Defesa Civil vai fazer um relatório e passará a situação para Seminf, para que a pasta possa recuperar toda a drenagem", relata.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Seminf e pediu informações sobre a denúncia dos moradores. Veja nota a seguir:

"A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) tem executado rotineiramente as desobstruções de bueiros entupidos. Esse período do ano as demandas triplicam. Nas ações, a Seminf tem tirado um número considerado de lixo doméstico dos bueiros. Pneus, pedaços de madeira, muito plásticos , garrafas pets, entre outros, situação que agrava muito a situação da vazão correta das águas das chuvas. No bairro Grande Vitória, o trabalho tem sido feito. A demanda encaminhava por vocês será atendida com caráter emergencial. Até a sexta-feira, o local receberá a visita técnica para averiguar qual a situação do equipamento, na sequência o serviço será solucionado"

Quantidade de chuva

Ainda segundo a Defesa Civil Municipal, a quantidade de chuva registrada até às 14h30 foi, em média, de 33,2 milímetros de água, sendo 56 milímetros na Zona Centro-Oeste e 48,2 mm na Zona Oeste, as regiões consideradas mais atingidas. Os dados são dos Pluviômetros Automáticos da Defesa Civil e da Cemaden.

