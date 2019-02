Crianças são resgatadas após ficarem ‘ilhadas’ em van durante chuva

Ao fundo, carro onde as crianças estavam | Foto: divulgação

Manaus - A forte chuva desta quarta-feira (13) causou um alagamento na rua Floresta, no conjunto Duque de Caxias, bairro flores, Zona Centro-Sul de Manaus. Outras ruas adjacentes também ficaram alagadas.



Segundo relatos de moradores do conjunto, uma van escolar ficou presa durante a chuva com crianças dentro. Eles foram resgatados por funcionários de um lava jato. Porém, não souberam informar quantas crianças e adultos ficaram ilhados.

Dois igarapés cortam a rua próximo ao local. No final da tarde, ainda era possível ver um carro que ficou no meio do caminho. Outros carros que tentavam transitar pela rua tiveram que optar por outros caminhos para fugir do engarrafamento.

Igarapé que transbordou no bairro Flores | Autor: Divulgação

Moradora da rua Floresta com a rua Campina Verde, Rosângela Assunção já tinha visto outros alagamentos, mas nenhum como o de hoje. “Eu moro há 30 anos aqui e toda vez que chove é a mesma coisa. A água entra no meu quintal, nós temos que tirar os animais e os carros da garagem. Já tive vários prejuízos”, relata.



O igarapé passa atrás do terreno de Rosângela e, dessa vez, só deixou uma parte do muro à mostra. Ela também já perdeu dois carros, sendo que um deles ficou submerso na garagem e não deu para retirar, relembra ela.

Na chuva de hoje, excepcionalmente, a mulher não soube informar se as galinhas que cria conseguirão sobreviver. Já os patos são vistos nadando tranquilamente no quintal inundado.

Vizinha à residência de Rosângela, está uma igreja da comunidade Nossa Senhora de Fátima, que também ficou debaixo da água. Outro braço do igarapé passa bem atrás do terreno. Conforme a reportagem pôde presenciar, muito lixo e até mesmo um colchão foram vistos no local.

Alcemir Mendonça está esperando o nível de água abaixar para poder avaliar prejuízos | Foto: Priscila Rosas

De acordo com o coordenador da igreja, Alcemir Mendonça, a chuva foi rápida e forte e não houve tempo de salvar os móveis de dentro da paróquia. “Toda vez que chove, alaga. Mas dessa vez, um muro caiu e a água acabou represando”, falou.



Ele espera o nível de água do igarapé baixar para poder contabilizar os prejuízos.

Não longe dali, na avenida Torquato Tapajós, o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) precisou interditar temporariamente a avenida por causa do alagamento causado pelo transbordamento desse mesmo igarapé. Isso ocasionou um congestionamento que afetou também as avenidas Constantino Nery e Djalma Batista, sentido Centro-bairro.

No terreno de uma empresa particular, na mesma avenida, funcionários precisaram sair às pressas porque o local estava completamente tomado por água. A Defesa Civil contabilizou mais de trinta ocorrências ocasionadas.





