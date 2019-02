“Em duas horas, choveu em Manaus o esperado para 10 dias”, diz Sipam

O pico da tempestade foi registrado entre 11h e 13h da tarde | Foto: Ione Moreno





Manaus – A forte chuva que caiu sobre a capital do Amazonas nesta quarta-feira (13) causou danos materiais em inúmeras zonas da cidade. O Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) informou que, em pouco mais de duas horas de tempestade, choveu uma quantidade de água esperada para cair ao longo de dez dias.

O temporal que teve início no começo da manhã castigou a cidade até às 15h, mas de acordo com informações repassadas pelo Sipam, o pico da tempestade foi registrado entre 11h e 13h. Cerca de 85 milímetros de água caíram sob Manaus ao longo do dia, desses, 71 milímetros acumularam-se durante o horário tido como ápice do temporal.

A Defesa Civil do Estado registrou 30 pedidos de ajuda relacionados a ocorrências durante o dia. O chefe de divisão de meteorologia do Sipam, Ricardo Dallarosa destacou que, apesar de chamar a atenção, o número ainda não quebra o recorde da maior tempestade já registrada na cidade, quando cerca de 200 milímetros de chuva foram medidos em um só dia.

Ricardo ressalta ainda que, nesta quarta-feira (13) o sistema registrou um volume de chuvas esperado para 8 ou 10 dias.

“É comum que nessa época do ano o fluxo de água, durante as chuvas, seja maior. Isso acontece por estarmos vivendo o inverno amazônico. Infelizmente, quando esse fluxo aumenta em um curto horário de tempo, as consequências são maiores. As ocorrências vistas hoje são oriundas de 71 milímetros que caíram em apenas duas horas, os outros 14 milímetros foram distribuídos durante as outras seis horas de chuva. ”, explica Ricardo.

Ainda de acordo com o meteorologista é preciso se preparar para as chuvas, que devem continuar até o mês de maio, época em que se estende o período do inverno amazônico.

Para esta quinta-feira (14), a previsão é de mais chuva atinja Manaus, pois segundo o Sipam, já é esperada uma quantidade de água considerável pela parte da tarde. Pela manhã, o aumento de nuvens deve deixar o tempo nublado e a dinâmica deve favorecer um novo temporal durante a tarde.

Edição: Bruna Souza

