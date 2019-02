Comissão vai avaliar e emitir laudo sobre passarelas de Manaus

Manaus - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, fez vistoria na manhã desta quinta-feira (14) ao trabalho da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), que retira parte da estrutura de concreto de uma passarela da Avenida Torquato Tapajós, que desabou, na noite de quarta (13), após uma forte chuva. Ele vai instituir, via Decreto, uma comissão para apresentar, em 15 dias, um laudo técnico sobre as condições de todas as passarelas da cidade de Manaus.

“É crime ambiental inafiançável. Essas construções irregulares provocaram o estreitamento do igarapé, o que poderia ter causado um desastre, se houvesse pessoas transitando na passarela”, disse o prefeito.

Arthur Neto voltou a explicar que a estrutura da passarela não foi comprometida, assim como a rede de drenagem que passa sob a via não foi afetada, mas a passarela será demolida e instalada em local adequado, porque ela foi construída sobre o igarapé.

“Vamos regularizar o curso do igarapé e colocar a passarela em local mais adequado. A SMTU e o Manaustrans serão responsáveis por esse estudo, mostrando qual o melhor ponto para nova estrutura”, afirmou o prefeito.

O prefeito disse, ainda, que um posto de gasolina e uma drogaria foram notificados e uma oficina fechada por conta das obras de contenção irregulares.

“Cada um fez a sua contenção procurando se proteger e esqueceram o essencial que era o fato deles estarem afunilando o igarapé e provocando o que poderia ter sido um desastre”, disse.

O secretário municipal de infraestrutura, Kelton Aguiar , conta que a drenagem da Torquato Tapajós está estabilizada e o fluxo de água dentro da rede também e não há risco da estrutura romper.

“O transbordamento do igarapé se deu pela ocupação irregular do leito, gerando um estreitamento do canal. Isso fez com que a passagem de água fosse obstruída e transbordasse por onde houvesse maior espaço”, detalhou.

Obras

O principal trabalho que está sendo realizado no local é a imediata desobstrução do igarapé e a correção do leito para que volte a ter oito metros de largura – as construções irregulares afunilaram o leito do igarapé que, em alguns trechos, não ultrapassam quatro metros – e, posteriormente, a construção de uma nova contenção, que está sendo realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).

Além das construções irregulares feitas por comerciantes locais, há uma laje que atravessava o igarapé do posto de combustível até a outra margem, onde há uma oficina. Com as chuvas de ontem, a laje desabou dentro do igarapé, agravando a obstrução e acelerando o processo de transbordamento do mesmo.

Trabalhos

A equipe da Seminf também está no aguardo de um equipamento para fazer o trituramento da laje que se encontra dentro do igarapé.

Todas as faixas das avenidas Torquato Tapajós e Constantino Nery estão livres para tráfego de veículos, até segunda ordem. Também como medida emergencial, foi instalado um semáforo e uma faixa de travessia.

Por outro lado, o proprietário do posto BR localizado na avenida Torquato Tapajós, Everton Gurgel, contestou a afirmação das autoridades.

"Aqui (área do posto) não há impedimento de água. O problema é de muito tempo, a água bate ali e volta, não há passagem para água na Torquato. É terrível essa situação, nós empresários dependemos disso, mas não existe isso de nos culpar. Tenho testemunhas que dizem que essa alagação é de mais de 40 anos. Eu não culpo o atual prefeito e ele também não pode culpar os empresários por isso. Faltou a dragagem do igarapé e a manutenção antes. Se tivesse a manutenção, isso não tinha acontecido isso", afirma.

