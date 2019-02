Jardim Sensorial é inaugurado na Zona Centro-Sul de Manaus

Manaus - Na tarde desta quinta-feira (14), foi inaugurado pelo prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, o primeiro jardim sensorial da cidade de Manaus, no Complexo Municipal de Educação Especial André Vidal (CMEE), localizado na rua Penetração, na Vila Amazonas, bairro Parque dez de novembro, Zona Centro-Sul de Manaus.

O projeto é fruto da parceria entre as Secretarias Municipais de Parcerias e Projetos Estratégicos (Semppe) e Educação (Semed), a empresa Cocil Construções Civis e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Manaus.



O Jardim Sensorial Inclusivo Elma Silva dos Santos auxiliará no tratamento de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), síndrome de down, deficiências visual, auditiva, intelectual, mental e física. Nele, as crianças estimularão a criatividade, a atenção, concentração e autonomia individual.

Retomada dos sentidos

A principal função do Jardim Sensorial é estimular na retomada de sentidos, aguçar a percepção adormecida e torna-la o mais real possível, transcendendo o espaço terapêutico e fazendo com que os alunos da unidade desenvolvam criatividade, atenção, concentração e autonomia individual.

O horto conta com uma pista tátil com nove tipos de diferentes pisos, para estimular os sentidos tátil, auditivo, visual, olfativo além do equilíbrio e propriocepção das crianças. Os pisos contêm argila expandida, cascas e pedriscos de pneus, pedra dolomita branca de diversos tamanhos, grama sintética e vegetação artificial. A empresa parceira da prefeitura nesse projeto também irá ser a responsável pela manutenção do Jardim Sensorial pelos próximos 5 anos.

“Essa é mais uma parceria que a prefeitura faz com empresas privadas por intermédio da Semppe. Queremos ampliar essas parcerias para fazermos coisas úteis para Manaus com o dinheiro da iniciativa privada e podermos aplicar o dinheiro público em outras prioridades. Esse jardim sensorial é importante para despertar os sentidos dessas crianças, que aqui estudam e vai aprimorar o ensino desenvolvido no local”, destacou o prefeito que experimentou todas as áreas do Jardim Sensorial juntamente com a primeira-dama e presidente do Fundo Manaus Solidária, Elisabeth Valeiko Ribeiro.

Políticas públicas

Para o prefeito é importante que tenha políticas públicas envolvendo deficientes. “Muitos são inteligentes. Tem uns que eu conheço que não erram uma bola na cesta no basquetebol. Outro que eu conheço que sabe todas as linhas de ônibus de Manaus. São pessoas realmente especiais que têm mudado o mundo”, falou.



Para os projetos na área, a autoridade também falou sobre o acompanhamento em escolas públicas para alunos. “Há uma deficiência nessa política. O governo brasileiro é deficiente, o governo estadual é deficiente, o meu governo é deficiente. Não podemos dar conta desse recado. E eles, que possuem uma deficiência podem criar uma empresa como a Microsoft ou a Apple. São extremamente inteligentes. Eu sou simplesmente apaixonado pelos autistas”, frisou o prefeito de Manaus.

Atendimento

O CMEE André Vidal atende, em média, 100 crianças por dia que passam por avaliação multiprofissional, além de atendimentos nos sete programas desenvolvidos pelos fonoaudiólogos, psicólogos e fisioterapeutas do Complexo, que direcionam conforme o diagnóstico e a idade da criança. A unidade atende crianças com deficiência visual, auditiva, intelectual, mental, física e múltiplas deficiências, que inclui autismo, paralisia cerebral e síndrome de down.



“Além de atendermos alunos inclusos na rede municipal de ensino, ainda recebemos crianças de outras comunidades. E o Jardim Sensorial, que é sonho antigo dos nossos profissionais, será mais uma ferramenta pedagógica para fortalecer o tratamento de nossas crianças. O ganho será para nossos profissionais, as crianças e os pais”, destacou a gerente de Educação Especial da Semed, Reni Formiga.

A fonoaudióloga Danielle Pontes explicou que quando os pais chegam ao Complexo já imaginam que os filhos, no qual ainda não falam, já irão se comunicar de imediato ou os que ainda não andam, terão logo a mobilidade firmada. Ela alerta que antes deste processo, há outros que precisam ser trabalhados para que as crianças possam se adaptar e perceber os estímulos que serão oferecidos.

“Se esse comportamento vem alterado, não tem como trabalhar a fala da criança sem antes adaptá-la para que ela perceba os estímulos que eu vou oferecer. Então, buscamos de um modo sensorial trabalhar esse pequeno para que ele consiga desenvolver o que queremos dentro da nossa área. Dessa forma, conseguimos buscar até um vínculo afetivo com cada uma delas, assim como interação e um resultado mais positivo de nossas atividades. E o Jardim Sensorial vai trabalhar esses sentidos”, descreveu.

