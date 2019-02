Jacaré é flagrado às margens de igarapé ao lado de shopping em Manaus

Tamanho de jacaré espantou quem passava pelo local | Foto: Reprodução Weliton Nunes

Manaus - Um dia depois da forte chuva que assolou a cidade de Manaus, um jacaré de pelo menos 1,5 metros foi flagrado na tarde desta quinta-feira (14), às margens do igarapé do Mindu, no trecho que passa ao lado de um shopping na avenida Djalma Batista, Zona Centro-Sul de Manaus.



A aparição do animal chamou a atenção de quem passava pelo local. A foto do momento foi postada em vários grupos no WhatsApp. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), nenhum chamado foi registrado no local.

Segundo o especialista e professor do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Ronis da Silveira, os crocodilianos transitam livremente pelos igarapés da cidade e não há um registro quantitativo deles.

Confira mais fotos do jacaré:

Jacaré dividiu espaço com o lixo encontrado no local | Foto: Reprodução Weliton Nunes

