Idosa denuncia rotina de quem madruga diariamente em frente ao PAC

Manaus – Duas horas da madrugada, horário em que começa a se formar a fila de pessoas que espera por uma ficha para emissão de documentos no posto de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), no bairro Compensa, Zona Oeste da cidade.

A rotina de quem madruga em frente ao local sob condições precárias de espera, foi denunciada pela aposentada Francisca Souza, de 61 anos. De acordo com ela, crianças, idosos e até deficientes disputam diariamente a chance de conseguir uma das 20 fichas distribuídas no início da manhã para atendimento no local.

Francisca é natural do Ceará e precisava voltar ao estado. Ela explica que quase perdeu o voo pela dificuldade em renovar sua carteira de identidade. Ela destaca ainda que além do número de fichas extremamente limitado, não há qualquer prioridade para pessoas idosas ou com crianças. O atendimento acontece por ordem de chegada.

A insatisfação da aposentada com o serviço público fez ela fotografar o cenário que se forma durante a madrugada por quem depende do sistema.

“Isso é um constrangimento sem tamanho. Imagina você sair da sua casa duas horas da manhã para pegar uma ficha e ainda correr o risco de não conseguir? Mais do que isso, além de ficar sem o serviço, ainda somos expostos a todo tipo de violência que possa acontecer pois somos idosos, crianças, mulheres e às vezes até deficientes, todos dormindo no chão para um serviço que deveria ser simples. Isso fere a moral do cidadão que paga todos os seus impostos para receber esse tipo de tratamento”, denuncia a mulher após passar três noites consecutivas tentando conseguir uma ficha.

Em resposta

A Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) esclareceu que a redução significativa das filas nas unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) é uma das prioridades da nova gestão e que medidas já estão sendo estudadas para a solução definitiva do problema, que é recorrente nos últimos anos.

O órgão informou que, atualmente, são distribuídas 80 fichas por dia, para emissão de carteiras de identidade, serviço realizado em parceria com o Instituto de Identificação.

Sobre a entrega dos documentos, a Sejusc explicou que a primeira via pode ser recebida no mesmo dia, porém, a segunda via necessita de um prazo de 30 dias devido o processo realizado pelo Instituto de Identificação.

