Expor fotos dos filhos pode colocar em risco a vida dos pequenos

Manaus - O café da manhã, o caminho para a escola, a hora do almoço e até o banho. Tudo é pretexto para um novo post. Antes os registros da infância eram guardados em grandes álbuns de família, no digital da pós-modernidade eles encontraram uma nova plataforma: as redes sociais. Embora inofensivos os cenários acima, esses simples atos do cotidiano podem sujeitar seus filhos a perigos de diversas espécies.

Em 2018, foram 809 casos de estupro, assédio, importunação ofensiva, constrangimento, aquisição, armazenamento, venda e publicação de foto ou vídeo de menores, corrupção de menores, exploração sexual envolvendo crianças e adolescentes. Em 2017, foram 686 casos, um aumento de 123 casos. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

A delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) da Polícia Civil, conta que a exposição de crianças e adolescentes pode ter sido sim também um dos motivos para o aumento de crimes contra os menores.

“A exposição de crianças na rede, seja pelo perfil dos pais e principalmente quando tem seu próprio perfil acaba sendo um facilitador para pedófilos que passam a ter acesso aquela criança na maioria das vezes através de perfis fakes. Ao compartilhar informações de gostos pessoais, por exemplo, o criminoso que é uma pessoa adulta, consegue atrair a criança com conversas ‘agradáveis’”, conta Coelho.

Como as crianças não podem escolher o que será publicado sobre elas, cabe aos pais garantir o respeito e a segurança delas, como consequência do Poder Familiar (art. 1.630 do Código Civil) e da Proteção Integral do Menor prevista nas disposições preliminares do Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 1ºa 6º do ECA).

“Um processo de ‘sedução’ visando na maioria das vezes o convencimento da criança para que envie fotos nudes. Os pedófilos sentem prazer em compartilhar, armazenar ou até vender tais imagens e vídeos. Informações pessoais compartilhadas em redes sociais dando conta do nome da escola, residência pode expor a outros perigos”, diz.

Os perigos da internet

O advogado especialista em tecnologia da Informação e digital, Rafael Paixão, destaca os perigos: perda de identidade própria, passíveis de furto virtual, ciberbullyng e cibercrimes, Morphing, sexting, pedoflia, “estupro virtual” e o roubo de dados pessoais infantis.

“Não dê acesso aos dados pessoais a qualquer portal digital, controle acessos aos sítios online mediante histórico de buscas, fiscalizar webdates; e outros. O Estatuto da Criança e do Adolescente, tipifica o crime de pedofilia, inclusive, o ato de adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança”, explica Paixão.

Os crimes -por culpa da infraestrutura digital de segurança da informação ser precária ou por força da dinâmica social que alterou, por vezes não podem ser evitados. “Agora não podemos como sociedade, reportá-los, caso sejamos vítimas, é, em sucinta análise, no mínimo, descaso social, no máximo, inconstitucional”, diz.

Pais inocentes



Pais publicam fotos e vídeos dos filhos sem se atentar ao perigo. A publicitária Juliana Moraes tem dois filhos e desde o nascimento do primeiro filho ela publica fotos e vídeos deles. “Eu gosto de postar fotos dos momentos marcantes deles. E vídeos engraçados e fofos dos meus príncipes. Realmente não imagnava do perigo que isso causa”.

A auxiliar administrativa Fernanda Machado conta que posta sobre algum momento especial da sua filha, mas que sempre publica um mês depois do que aconteceu sem descrever muito aonde é o local. “Ela começou a estudar desde 2017, mas nunca postei nenhuma foto dela indo ou chegando da escola com a farda, pois já imaginava o perigo que isso pode causar, vai que um doido tenta roubar minha filha”, diz.

Para ela posts exagerados dos filhos são cansativos para os seguidores. Eu acho que muitos posts podem ser cansativos para quem está num Facebook ou Instagram. Tudo deve ser moderado”, afirma.

Saiba Mais - Morphing

Trata-se de uma prática recente, nascida nos EUA, segundo a qual algumas pessoas copiam fotos tiradas da internet e fazem uma montagem fotográficacom uma foto pornográfica, por exemplo.

"Sexting"

Outro dos perigos das redes sociais, mas agora voltado para os adolescentes é o sexting, termo inglês formado pela união de “sex” (sexo) e “texting” (envio de mensagens), conhecido atualmente pelos jovens como "nudes".





Edição: Ayane Souza

