Inverno amazônico será mais intenso que em 2018, dizem meteorologistas

O período de chuvas deve continuar até o mês de março | Foto: Márcio Melo





Manaus – O inverno amazônico vem registrando, anualmente, o crescimento do fluxo de chuvas sobre a região durante esse período, e, segundo meteorologistas, em 2019 não será diferente. De acordo com dados informados pelo Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), este ano já apresenta medidas de chuvas maiores em comparação ao mesmo período do ano passado.

Funcionários de lojas tentavam diminuir os prejuízos ao escoar a água usando baldes | Foto: Márcio Melo





Em 2019, o mês de janeiro registrou volume de água de até 239 mm, enquanto no ano passado, no mesmo período, apresentou a marca de 205 mm. Já o mês de fevereiro registra até agora cerca de 184 mm. Em 2018, o dado total foi de 237 mm, portanto, o volume de chuva poder ser acima do esperado até o próximo dia 28. O inverno amazônico, geralmente, tem início no mês de dezembro e se prolonga até maio.

Causas



O chefe de meteorologia do Inmet, Flávio Natal, explica que anualmente o fenômeno climático "El Niño" é o responsável por equilibrar a intensidade das chuvas durante essa época na região amazônica. Entretanto, o especialista aponta que, neste ano, o efeito não aconteceu.

A consequência da mudança de ritmo da natureza vem sendo percebida por meio das intensas tempestades no Estado.

Temporal

Durante a última quarta-feira (13), um temporal que durou cerca de 8 horas derramou 81 milímetros de água sobre Manaus, sendo 71 mm registrados em apenas duas horas. A forte chuva provocou inúmeros alagamentos em todas as zonas da cidade. A Defesa Civil do município informou que pouco mais de 30 ocorrências foram registradas, entre elas, desabamento de muros, avenidas inundadas e até uma passarela destruída pela força dos ventos.

A passarela para pedestres da Av. Torquato Tapajós teve parte da estrutura cedida pela força dos ventos | Foto: Márcio Melo





“Em fevereiro, a gente tem registrado um volume de chuva que, até o momento, é superior ao normal, bem acima da média. Porém, ainda temos 15 dias para continuar acompanhado as precipitações. O mês de janeiro também recebeu mais água do que o esperado, então a gente pode considerar que essa medida seja uma crescente”, diz Flávio.

“O El Niño poderia reduzir essas chuvas, mas este ano o oceano e a atmosfera ainda não se acoplaram e o reflexo dessa mudança climática é o crescimento de mililitros de água a cada nova tempestade”, completa o meteorologista.

Inúmeras ocorrências de desabamento foram registradas pela Defesa Civil do Amazonas | Foto: Márcio Melo





Ainda de acordo com o cientista, é comum que as chuvas tomem ainda mais força durante o horário do almoço, por volta das 11h até às 14h. Flávio explica que é nesse momento que o aquecimento entre as nuvens atinge o ápice da temperatura local e, por isso, os temporais tomam ainda mais força.

Previsão

O Sipam informou também que a previsão para o próximo trimestre do ano indica que os totais mensais de chuvas devem se apresentar próximos do que já era esperado. Em março, a espera de água deve permanecer entre 240 mm a 303 mm; para abril, as medidas estão previstas entre 234 mm a 338 mm. No mês de maio, a quantidade de chuva deve permanecer entre 181 mm a 256 mm.

A Avenida Torquato Tapajós ficou parcialmente submersa | Foto: Márcio Melo





Os valores em medida informados pelo Sipam são equivalentes aos registros de chuva de 2018. A instituição faz um alerta:

“Apesar do crescimento contínuo no fluxo de chuvas, a gente sempre espera que a quantidade de água seja dividida durante o tempo em que a tempestade cai. Quando o temporal concentra muita água em pouco espaço de tempo, a cidade acaba sentindo a força da chuva - que acaba sendo mais intensa”, explica Ricardo Dallarosa, chefe de meteorologia do Sipam.

