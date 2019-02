Moradores protestam por medo de reintegração de território em Manaus

Manifestação foi por volta de meio-dia | Foto: César Gomes/Em Tempo

Manaus - Moradores da comunidade Itaporanga, situada no bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus, reivindicam pela terra onde foram construídas moradias há mais de cinco anos. Atualmente, mais de 500 famílias moram na localidade. A manifestação ocorreu na avenida André Araújo, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul da capital amazonense, onde bloqueou parcialmente o fluxo de veículos, por volta das 12h.

De acordo com o presidente da associação dos moradores da comunidade, Doriedson Coelho, de 44 anos, a população tomou invadiu as terras em 2014. Ainda segundo ele, uma empresa particular, que se diz dona do local, solicita que eles deixem às terras imediatamente.

"Essas terras não são da Capital Rossi. Essas terras são do Governo do Estado do Amazonas. Essa empresa quer as terras para extração de barro. Nós temos provas de que houve crime ambiental. No local, a gente cultiva, planta e ainda reflorestamos o meio ambiente", disse Coelho.

O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito de Manaus (Manaustrans) esteve no local controlando o fluxo de veículos. Os manifestantes prometem realizar novos protestos na capital ainda este mês.

