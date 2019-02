Vigilantes voltam a se reunir para discutir futuro da greve em Manaus

Caso os novos acordos não sejam aceitos pela categoria, a greve continuará a partir de quarta-feira (20) | Foto: Ione Moreno/ Em Temp

Manaus - Os vigilantes do Amazonas interromperam as reivindicações da categoria, nesta segunda-feira (18), devido ao pedido feito pelo Sindicato Patronal de que apresentará uma contraproposta, nesta terça-feira (19), ao Sindicato dos Empregados em Empresas de Vigilância e Segurança em Manaus (Sindevam).

Para o segundo conselheiro fiscal do Sindevam, Isael Amorim, de 53 anos, o sindicato aguardará a proposta do Sindicato Patronal até amanhã. Caso a proposta seja favorável, haverá uma reunião com todos os vigilantes na quarta-feira (20), para repassar os novos acordos. Mas, caso a proposta não esteja de acordo com os pedidos feitos pela categoria, a greve continuará na quarta.

“Vamos aguardar a contraproposta do Sindicato Patronal. A gente decidiu interromper a greve, pois eles entraram em contato conosco dizendo que eles se reunirão para decidir o que irão oferecer para gente. Dependendo do que eles vão nos passar, a gente decidirá se paramos ou continuamos com a greve”, disse.

Durante as discussões, os vigilantes cederam algumas exigências e mantiveram outras. “Nós diminuímos o reajuste salarial de 15% para 6%. No ticket de alimentação baixamos de R$ 26 para R$ 23. Além disso, continuamos a discussão do desconto do vale transporte de 6% para 3%", diz o presidente do Sindevam, Valderli Bernado, ressaltando outras reivindicações.

"Exigimos o ticket de alimentação nas férias para os vigilantes. Nós não concordamos com o contrato parcial para nossa categoria, isso gera um prejuízo. Nós deixamos de ganhar R$ 2 mil para ganhar R$ 1 mil. No plano de saúde, nós deixamos do jeito que está. Queremos os 10% a mais para os vigilantes das agências bancárias e aeroporto”, destacou Valderli.

