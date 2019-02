‘Estratégia de Saúde da Família Itinerante’ recebe 4 novos veículos

A entrega das viaturas aconteceu na sede da Prefeitura de Manaus, no bairro Compensa, Zona Oeste da capital | Foto: João Gomes





Manaus - As dificuldades de logística na região amazônica continuam sendo um dos maiores obstáculos na expansão de serviços qualitativos para o estado. Foi pensando nisso que a Prefeitura de Manaus criou o programa ‘Estratégia de Saúde da Família Itinerante’ que busca facilitar o deslocamento de equipes médicas à comunidades da zona rural. Nesta segunda-feira (18) a iniciativa recebeu mais 4 viaturas que são frutos de emendas parlamentares e devem trazer mais celeridade ao programa.

Os serviços serão disponibilizados na rodovia BR-174, mais especificamente nas comunidades terrestres situadas a partir do quilômetro 8 até o 60. São em torno, de 18 ramais e vicinais, levando atendimento de saúde para, aproximadamente, 1,2 mil pessoas. Na rodovia AM-010, as equipes percorrerão quase 50 mil quilômetros, abrangendo em torno de seis ramais e vicinais, levando atendimento para aproximadamente mil pessoas.

Prestação de contas

As emendas de Arthur Bisneto, secretário-chefe da Casa Civil, viabilizaram a aquisição de três veículos, sendo uma pick-up cabine dupla 4x4, Ford Rangel 2.0, no valor de R$116 mil, que será destinada à Unidade Básica de Saúde Rural (UBSR) Conselheira Ada Rodrigues Viana, situada no Km21 da BR 174, além de dois carros de passeio, Ford Ka, no valor de R$58 mil, cada, destinados às Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Dom Milton Corra e Morro da Liberdade, situadas na área urbana do município de Manaus.

Já a emenda da ex-senadora Vanessa Grazziotin possibilitou a compra de pick-up cabine dupla 4x4, Ford Ranger 2.0, no valor de R$116 mil, que será destinada à Unidade Básica de Saúde Rural Ephigênio Salles.

