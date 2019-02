Homem morto por dupla em Tefé pode ter sido executado por engano

Manaus - Um homem não identificado morreu após ser atingido por três tiros na cabeça, no município de Tefé (distante a 522 quilômetros de Manaus). Os suspeitos fugiram em uma motocicleta e ainda não foram identificados. O crime ocorreu na noite de segunda (18), por volta as 19h.

De acordo com a polícia de Tefé, o homem estava na calçada da própria casa conversando com amigos na rua Bem Te Vi, localizada no bairro de Fonte Boa.

Conforme relatos de testemunhas, dois homens em uma motocicleta Honda Biz pararam em frente à residência e o garupa efetuou três tiros na cabeça da vítima. A dupla fugiu em seguida sem ser reconhecida.

Segundo informações da polícia, a vítima não tinha envolvimento com o tráfico de drogas. A suspeita é que ele tenha sido assassinado por engano.

