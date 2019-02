Boca do Acre decreta situação de emergência por cheia do rio Purus

Defesa Civil do Município acompanha a situação das famílias | Foto: Romário Vieira/Divulgação

Manaus - O nível do rio Purus, em Boca do Acre (município distante 1.028 km de Manaus) continua subindo e apresentando pontos de alagamento no município. Um dos fatores mais preocupantes nesse período são as residências que ficam às margens do rio, que correm risco iminente de desmoronamento por conta de um fenômeno conhecido como "terras caídas". Isso ocorre por conta de deslizamento de encostas em áreas onde há imóveis.

Todos os anos várias famílias são atingidas pelas cheia do rio Purus, e esse ano não está diferente. Segundo um levantamento prévio realizado pela Defesa Civil Municipal (DCM), somente na área urbana da cidade são mais de 1 mil famílias em áreas afetadas pela enchente.

Estão sendo realizados cadastros de famílias afetadas. Até as 12h de hoje, o nível do rio em Boca do Acre está 19 metros e 24 centímetros acima do normal.

Uma reunião foi realizada por representantes do poder público, na manhã desta quarta-feira (20), para traçar metas sobre o plano de contingência.

Equipes da DCM seguem atuando no atendimento a ocorrências e monitorando as áreas de risco. Para intensificar os trabalhos, foram montadas tendas em lugares estratégicos da cidade com um efetivo de plantão para prestar socorro às famílias prejudicadas pela cheia. Em caso de situações emergenciais, todos serão encaminhados ao Parque de Exposição, um lugar preparado para abrigar as vítimas do manancial.

Ontem, dia 19 de janeiro, a prefeitura decretou situação de emergência em Boca do Acre devido às inundações. O documento foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM).

"Fica declarada Situação de Emergência nas áreas do Município contidas no Formulário de Informações do Desastre – FIDE e demais documentos anexos a este Decreto, em virtude do desastre classificado e codificado como INUNDAÇÕES - COBRADE nº 1.2.1.0.0, conforme IN/MI nº 02/2016", diz um trecho da publicação que já está no DOM".

