Perigo: lixão a céu aberto contamina lençóis freáticos em Manaquiri

Manaus - Uma área de mata localizada às margens da rodovia estadual AM-354, que dá acesso ao município de Manaquiri (distante 158 km de Manaus), está sendo utilizada pela prefeitura do município como um lixão a céu aberto. O caso foi denunciado nessa segunda-feira (18) por moradores do município e confirmado pelo técnico agrícola Elias Martins, de 40 anos, servidor da prefeitura de Manaquiri.

De acordo com Elias, que também é aluno do curso de mestrado em gestão e auditoria ambiental, o lixão, que fica localizado no quilômetro 7 da rodovia, já começou a danificar o lençol freático da região, com grandes possibilidades de comprometer o solo da cidade, cujo perímetro urbano termina no quilômetro 5 da 354. "Nenhum morador ao redor do lixão pode furar um poço para ter água potável, ou criar um peixe para o seu sustento, porque toda a área já está contaminada".

De acordo com o técnico agrícola Elias Martins, situação piora quando ateiam fogo no lixo | Foto: Divulgação

Ainda segundo o servidor, a situação piora quando anoitece ou é ateado fogo ao lixão, uma vez que a fumaça da contaminação predomina no ar e polui ainda mais o meio ambiente.

"A área onde está localizado esse aterro é alugada, e o lixão já tomou proporções absurdas, tanto que está quase invadindo a estrada. Quando ateiam fogo, é ainda pior, porque a fumaça cobre parcialmente a cidade", afirma Elias.

Contaminação

Os lençóis freáticos são grandes reservas de água que ficam abaixo da superfície do solo, constituindo grande parte da água potável do planeta. Estima-se, no entanto, que grande parte deles pelo mundo inteiro esteja contaminada justamente por conta da poluição.

No caso de Manaquiri, Elias Martins esclarece que a contaminação da água é um dos fatores gerados pelo chorume, isto é, o líquido resultante da decomposição do lixo na superfície da terra. Desta forma, a água é contaminada com diversos elementos químicos, incluindo metais pesados.

O técnico agrícola estima que, por conta da existência do lixão há mais de 10 anos, a contaminação da água já esteja em um estágio avançado.

"As formas de contaminação são as mais diversas. Vão desde organismos patogênicos, que são aqueles capazes de produzirem doenças infecciosas, até a presença de elementos químicos como o mercúrio, que é venenoso, e moléculas orgânicas ou inorgânicas de metais pesados. Tudo isso é resultado do chorume resultante desse lixão", alerta Elias.

"Por conta disso, nenhum morador ao redor desse lixão pode furar um poço para ter água potável, e muito menos pode criar um peixe para o seu próprio sustento, porque toda a água já está contaminada", detalha o técnico.

Posição



Por telefone, o prefeito de Manaquiri, Jair Souto (MDB), confirmou a localização do lixão, mas disse que esse é um problema que não afeta apenas o município de Manaquiri, mas várias regiões do Brasil inteiro.

"A questão de resíduos sólidos não pode ser resolvida de uma hora pra outra. Infelizmente, a sociedade ainda não está clara quanto ao resíduo que produz, e algumas famílias não sabem nem separar o rejeito. É um processo que leva décadas", afirma Souto.

Lixo já começa a invadir a estrada, segundo relatos; prefeitura diz que já tem outro projeto de aterro, em parceria com Ipaam e MP-AM | Foto: Divulgação

O prefeito destacou, ainda, que está trabalhando em conjunto com o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) e com o Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM) em um plano de saneamento e resíduos. Ele ainda salientou que entende que a gestão dos resíduos sólidos é do município, mas o financiamento vem da União e do Estado, além do município.



"Já identificamos uma área para construir um aterro, que está em processo de desapropriação. Uma medida paliativa, que tomamos, é a que adquirimos um galpão na cidade, onde recepcionamos papelões e resíduos secos, que não são colocados no lixão. O que dificulta, para nós, é o período de chuvas. Agora, é importante lembrar que Manaus tem um aterro controlado, e se a capital não consegue cumprir a legislação, as cidades pequenas tem dificuldade maior", ressaltou.

