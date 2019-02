A história por trás do tempo: a Manaus antiga que todos sentem saudade

Manaus - No bairro Centro, Zona Sul de Manaus, é possível se deparar com prédios históricos que remetem ao tempo áureo da borracha, período de grandes transformações culturais e sociais para a capital amazonense entre 1879 e 1912. São prédios que não existem mais ou que foram substituídos por novos nomes. Com ajuda de historiadores da capital amazonense reveja a memória de alguns deles.

O prédio da Beta, fábrica de joias, uma das primeiras do projeto Zona Franca, que está situado na esquina da avenida Recife com a rua Belo Horizonte, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul, não sobreviveu aos tempos modernos, foi abandonado por um tempo e se tornou um imóvel com apartamentos de luxo.

Loja Beta | Foto: Divulgação

Pizzaria Palazollo funcionou na avenida Djalma Batista e era ponto chique de encontros da classe média manauense. O prédio fechou e hoje é a loja Comepi.



O Manaus Show Clube foi a maior casa de shows do bairro Cidade Nova, Zona Norte, dos anos 90 e funcionava na avenida Noel Nutels, onde trazia grandes cantores conhecidos nacionalmente, principalmente os românticos. Hoje, o espaço é uma escola particular.

O Nostalgia Clube, no bairro da Cachoeirinha, Zona Sul, chegou a ser a maior casa de show de Manaus, rivalizando com a “Brilho”, no cruzamento das avenidas Djalma Batista e Efigênio Salles, nos anos 80. Era de propriedade de Aluísio Nostalgia, mas atualmente funciona como peixaria.

Nostalgia Clube | Foto: Ione Moreno

Nostalgia Clube | Foto: Divulgação

O magnifico Palacete dos Miranda Correia, na avenida Eduardo Ribeiro com a rua Monsenhor Coutinho, no Centro, Zona Sul, foi derrubado para 'dar vida' a um prédio de apartamentos.



Palacete dos Miranda Correia | Foto: Ione Moreno

Palacete dos Miranda Correia | Foto: Divulgação

A Praça e Parque Esportivo General Osório, cedido para o Exército construir prédios honrosos do complexo do Colégio Militar de Manaus. Deveria ser devolvido ao poder municipal, mas até o atual momento nada foi resolvido, diz o professor de história Aguinaldo Figueiredo.



Praça e Parque Esportivo General Osório | Foto: Divulgação

O prédio lindíssimo do JG Araújo, na avenida Eduardo Ribeiro e Marechal Deodoro, foi destruído por um incêndio e nunca restaurado em sua originalidade. Já o prédio do Hotel Cassina, na Praça Dom Pedro II, está abandonado e prestes a desabar.



As estruturas do antigo Pavilhão Universal, descaracterizado de sua originalidade em razão das diversas mudanças de endereços, estão quase desabando, mas há promessas de restauração.

Para o historiador Aguinaldo Figueiredo, alguns espaços foram destruídos criminosamente para aproveitar os espaços para a expansão imobiliária que a cidade estava vivendo durante a implantação e consolidação do projeto Zona Franca.

“Claro que alguns desapareceram por questões de sinistros e medidas de segurança, como foi o caso do belíssimo prédio da Saúde na Praça Antônio Bitencourt (Praça do Congresso). Se não fosse a resistência de alguns amazonenses comprometidos com a história e a memória de nossa cidade, tudo estaria posto abaixo, em nome da ganância, da ignorância e da medíocre ideia de que tudo tem que dar lucro, como queria um certo governador conhecido pela sua ânsia de vender patrimônio público e vandalizar os existentes, quando destruiu as guaritas do prédio do Tesouro Estadual, situado na área portuária de Manaus”, denuncia Aguinaldo.

O historiador diz que outra medida protetiva contra essas ações devastadores, que contribuiu para a preservação desse patrimônio, foram leis de tombamentos do patrimônio histórico e artístico nos âmbitos municipal, estadual e federal, que inibiu e até impediu que o que restou do belíssimo patrimônio fosse definitivamente extinto, lembra Aguinaldo.

Para o também professor de história Almir Barros, as construções foram muito importantes para a sociedade. “Estes prédios retratavam a cultura e o "modus de vivendi" (acordo entre as partes) dos manauaras. Alguns foram demolidos, outros servem como lojas e tem aqueles que estão sem nenhuma utilização”, diz.

Cinema

Cine Guarany hoje | Foto: Ione Moreno

Cine Guarany | Foto: Ione Moreno

O cenário na rua Jonathas Pedrosa, atualmente, é tomado por pichações e sujeira. A fachada do Cine Eden, no entanto, faz quem passa pela frente ser transportado para outra época da história do Centro de Manaus, quando o local era "ponto de encontro" com James Stewart, Marcello Mastroiani, Marilyn Monroe e outros nomes que são sinônimos de cinema entre as décadas de 1940 e 1970.



Alguns dos cinemas que se transformaram ao longo do tempo: o Cine Palace, no Boulevard Álvaro Maia, se transformou em um supermercado das redes CO, mas atualmente o imóvel está abandonado.

O Cine Éden, localizado na rua Jonathas Pedrosa, está fechado e em ruínas , em frente ao Parque Jefferson Perez, no Centro, Zona Sul de Manaus. O Cine Politeama que, no passado foi a maior casa de exibições cinematográficas e casa de espetáculos, inclusive de lutas marciais japonesas (mestre Noboshiru Satake se apresentou nele em 1919), fechou na década de 80 e hoje no local funciona a “Lojas do Americanas”. O imóvel conserva apenas a antiga fachada.

O Cine Ypiranga foi transformado em loja do grupo Azevedo (TV Lar). Cine Vitória, no bairro de Educandos, que além de cinema fazia show de astros da música nacional, foi transformado em prédio comercial. O Cine Ypiranga foi posto abaixo e em seu lugar erguido um um edifício que mais parece um ataúde (caixão).

Viagem no passado pela a internet

Com o intuito de compartilhar memórias de um passado de crescimento e conquistas da cidade de Manaus, a professora de história Gisela Braga, de 35 anos, idealizou o site e a pagina no Facebook "Manaus de Antigamente". A fan page e o site contam com um grande acervo fotográfico com o registro de diversas épocas, que permitem aos seguidores uma verdadeira viagem ao passado.

O professor Aguinaldo Figueiredo é autor vários livros, todos sobre a história do Amazonas, da cidade e dos bairros de Manaus. Um deles foi aprovado para ser usado na rede pública de ensino para alunos de nível médio.

O livro foi publicado pela Editora Valer e está na biblioteca da Universidade do Texas. A edição é usada por colegas nas salas de aula e foi muito bem aceito pelo público, mas a obra está esgotada.

"Recentemente publiquei um livreto que conta a história do “Bairro do Manoa” que está sendo comercializado. Tenho mais outros tantos livros a serem publicados, mas gostaria de contar com apoios. É como disse o escritor Márcio Souza: 'escritor que tira do seu bolso para publicar livro, tem que ir queimar no inferno'. Também publiquei artigos em jornais e revistas, ganhando inclusive 'Votos de Aplausos' no Senado Federal", ressalta Aguinaldo.



O historiador Almir Barros lança um livro até junho deste ano para mostrar diversos lugares que entraram em um processo de "arcaização", ou seja, não são mais conhecidos como eram há alguns anos.



